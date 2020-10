Vous trouvez que cette affiche est raciste ? Si tel n'est pas le cas vous êtes raciste vous même

En mai dernier, le préfet de la Martinique avait fait imprimer une affiche pour prévenir des dangers du Covid-19. Plainte pour racisme a alors été déposée contre lui. Puis hier l'affaire a été délocalisée devant un tribunal parisien. La justice a estimé que les esprits étaient un peu trop échauffés à la Martinique pour que le verdict soit rendu sereinement.

Regardez l'affiche de près. On y voit un Noir et un Blanc séparés, comme le veulent les précautions recommandées, par un mètre. Et ce mètre est représenté par cinq ananas qui couvrent exactement la distanciation voulue par les autorités sanitaires.

Hurlements et protestations des collectifs antiracistes locaux renforcés en métropole par les voix de Jean-Luc Mélenchon et de l'écologiste Karima Delli. Un Blanc et un Noir séparés c'est inacceptable. Avec ces images, nous sommes revenus aux moments les plus sombres de l'apartheid. Mais il se trouve qu'à la Martinique il y a des Noirs et des Blancs.

Fallait-il mettre deux Noirs ? Là on aurait crié encore plus fort car cela aurait sous-entendu que seuls les Noirs sont porteurs du Covid. Aurait-on mis deux Blancs qu'on aurait protesté contre cette discrimination et parlé du "privilège blanc".

Mais le pire ce sont les ananas. Un peu trop couleur locale. Le malheureux préfet s'est pourtant prudemment abstenu de choisir un régime de bananes ou de la canne à sucre. Là il aurait été vilipendé encore plus. Le préfet aurait pu éviter cette infamie raciste en remplaçant les ananas par des betteraves ou des pieds de vignes. Nous ne connaissons pas la circonférence des betteraves : nous ignorons donc combien il en aurait fallu pour remplacer les ananas.

S'agissant des pieds de vignes, deux nous sembleraient suffisants. Voilà qui aurait été antiraciste ! Rappelons que la Martinique fait partie de la France. En France, et donc à la Martinique, il y a nombre de fous et de tordus. Nous savons que cette charmante île tropicale est séparée de la métropole par plusieurs milliers de kilomètres. Nous nous en félicitons. C'est une distanciation que nous trouvons éminemment appréciable.