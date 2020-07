Le chauffeur de Bayonne a été lynché à mort : le ministre des transports a osé parler « d’incivilités » !

L’understatement est une spécialité britannique. Jean-Baptiste Djebbari l’a faite sienne.

« Homo homini lupus est », l’homme est un loup pour l’homme. Il y en a qui sont plus loup que d’autres. À Bayonne, ils se sont acharnés à quatre sur un chauffeur de bus. Pour que la mise à mort soit couronnée de succès ils l’ont « ramollis ». En langage de banlieue ça veut dire défoncer la tête.

Le ministre délégué aux transports se devait de réagir. Jean-Baptiste Djebbari est un être délicat et bien élevé. Jadis les dames de bonne famille buvaient leur thé en levant le petit doigt. C’est à cette époque qu’il appartient.

Il a déploré les « incivilités » croissantes dans les transports en commun. Vous avez bien lu « incivilités » ! « Ramollir » un homme est une « incivilité ». Jean-Baptiste Djebarri est on vous l’a dit un homme d’une éducation parfaite. On l’imagine aisément dansant la valse au Bal des petits lits blancs. Fin observateur, il a noté que la population des transports en commun avait « évolué ». Peut-être a voulu-t-il dire qu’avant dans les bus il y avait des bourgeois blancs et tranquille et que maintenant était venu s’y ajouter une jeunesse fougueuse et un peu turbulente ?

Quand vous appelez la SNCF, Orange, vous tombez sur un serveur vocal qui vous dit « Tous nos conseillers sont en ligne, nous nous efforçons d’écourter agréablement votre attente ». Écoutez parler Jean-Baptiste Djebbari. Il a autant d’humanité qu’un serveur vocal. Ce ministre est un robot. Peut-être vous demandez vous à quelle population il faisait allusion.

Peut-être vous demandez vous à quelle population il faisait allusion. Les policiers de Bayonne écoeurés par le silence et le mensonge des médias qui avaient cru bon d’incriminer des « punks à chiens et des marginaux ». Les policiers de Bayonne ont identifié les meurtriers comme étant des "jeunes". Rien à ajouter.