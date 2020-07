Ce devoir de pragmatisme qui s’impose au gouvernement Castex

Voilà maintenant une semaine que le gouvernement « Castex » a éclos avec ses surprises mais surtout avec un certain panache. L’arrivée d’un ténor du barreau et d’une ancienne Ministre de droite, au parler franc, a attiré l’œil mais aussi abondance de mots des commentateurs de l’actualité politique. Après l’annonce du casting, s’en sont suivis les passations de pouvoir et déplacements sur le terrain, notamment des Ministres régaliens, qui se sont inscrits dans la dynamique « territoriale » du premier d’entre eux, Jean Castex.

Les messages sont passés : NON Emmanuel Macron n’a pas nommé un collaborateur et OUI les Ministres sont opérationnels. Jusque-là on pourrait dire « Tout va très bien Madame la Marquise ... Pourtant, il faut, il faut que l’on vous dise » … que le pays lui ne va pas bien. Et seul un constat lucide de la situation permettra de redresser la France en symbiose avec la volonté affichée. D’ailleurs, quel Républicain, attaché à son pays, ne souhaiterait pas la réussite de cette nouvelle équipe ? Mais la rentrée sera difficile, de l’aveu même du Président. Certains l’annoncent même « apocalyptique ». La vérité est sûrement au milieu.

La souffrance, surtout pour les plus fragiles, sera elle, bien réelle. Le confinement, qui n’a pu être évité faute de moyens suffisants, a mis une énorme gifle au monde entier et à notre pays. Les inégalités, les fractures sociales et territoriales s’en sont trouvées renforcées malgré les efforts déployés. Car s’il y a bien un domaine dans lequel nous avons été exemplaires, c’est celui de l’accompagnement aux entreprises et aux salariés dans cette tempête. Chômage partiel, report ou suppression de charges, les mesures prises ont permis d’éviter un effondrement massif de l’économie et le maintien du niveau de vie ou de survie des Français. Maintenant nous allons être confrontés au retrait progressif de cette perfusion nécessaire et il laissera au bord du chemin bon nombre de nos concitoyens.

Alors, l’évocation seule d’une reprise des négociations sur la réforme des retraites nous glace... Les syndicats réformistes comme la CFDT repoussent une discussion dans l’immédiat, arguant que la priorité est l’emploi. Même son de cloches pour le MEDEF qui affirme que le calendrier n’est pas le bon et demande une pause. Ils ne disent pas non - tout simplement - mais non pas maintenant. Je l’écris avec d’autant plus de sincérité que je suis de ceux qui pensent cette réforme nécessaire. Mais de grâce reprenons notre souffle et avant de trancher la question du « travailler plus longtemps », qui est logique et légitime, mobilisons-nous massivement pour permettre aux Français de pouvoir déjà travailler tout simplement. Personne de censé ne reprochera au Président de la République de privilégier l’intérêt immédiat de son pays à un engagement de campagne contrarié par des circonstances exceptionnelles.

Aussi, ce nouveau gouvernement doit être celui du pragmatisme dans ce domaine, économique, mais également dans celui qui préoccupe bon nombre de nos concitoyens, leur sécurité. Cette semaine, les décès de Mélanie Lemée et de Philippe Monguillot rappellent, s’il le fallait, la montée de la violence dans notre société. Chacun, dans l’exercice de sa fonction respective, a perdu la vie laissant des familles dévastées par le chagrin. Jean Castex et Gérald Darmanin n’ont pas manqué de manifester tout le soutien et la reconnaissance de la Nation à leur famille et assuré que ces crimes ne resteraient pas impunis. Alors souhaitons qu’au-delà des hommages sincères le mal soit traité à la racine. La violence ne pourra être enrayée que si chacun des auteurs sait, avant même qu’il ne s’y livre, que ses actes, seront sévèrement punis. Stop à ce sentiment d’impunité qui est trop souvent devenu une réalité.

A l’issue de cette semaine de mise en place du nouveau gouvernement, on ne peut que rappeler l’impérieuse nécessité pour la France de se relever économiquement mais aussi de réaffirmer les valeurs qui sont les siennes, celles de la République, l’autorité et la laïcité. Celles-là même proclamées par Jean Castex dès sa nomination. Ceci constitue un défi auquel seront confrontés le Président de la République et le premier Ministre respectivement compositeur et chef d’orchestre de cette prochaine partition.