Conséquences Pourquoi le faible taux d’inflation masque une réalité plus complexe pour le pouvoir d’achat des ménages Avec Gilles Dufrénot Malgré un faible taux d'inflation évoqué par les économistes, le prix des biens et services de première nécessité aurait tendance à augmenter, tandis que celui des produits de seconde nécessité diminuerait. Quels seront les impacts de cette évolution sur le pouvoir d'achat et, plus généralement, sur l'économie globale ?

