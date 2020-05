Merci de ne pas rire : Macron va créer la médaille du coronavirus !

Comme chacun sait la France est le pays des 300 fromages. Les Rosbifs, les Boches, les Ritals, les Ruskofs n’ont pas ça et ils en crèvent de jalousie. Nombre de nos fromages sont hélas inconnus, le camembert, le cantal et le reblochon les ayant enfouis dans l’ombre. Avez-vous entendu parler du Mont des Cats, du Trappiste de Belvai, de la Mou de Gascogne ?

La richesse de nos médailles n’a rien à envier à celles de nos fromages. On les compte par centaines. Palmes académiques, médailles d’honneur des PTT, médailles d’honneur des travaux publics, médailles d’honneur des sociétés musicales et chorales… Qui ne jouit pas d’une de ses breloques peut être considéré comme ayant raté sa vie.

Emmanuel Macron a gardé son âme de gamin. Il aime les hochets et va en distribuer par milliers. C’est ainsi que sous son impulsion va être créée la Médaille de l’Engagement. Elle sera donnée à tous ceux qui ont courageusement combattu le coronavirus. Sibeth Ndiaye a donné des précisions sur les possibles bénéficiaires de cette décoration. « Ceux qui étaient en première ligne, en deuxième ligne, en troisième ligne ». Nous sommes heureux de constater que, contrairement à ce que disent les méchantes langues, elle sait compter jusqu’à trois…

En France on n’a pas de vaccins, ni de kits de dépistage mais on a des idées. Il y en a une autre qui est en discussion car elle fait débat : construire un mausolée en mémoire des victimes du coronavirus. Comme c’est un peu gros les conseillers du prince sont divisés sur son opportunité. Des solutions plus simples existent. Pourquoi ne pas placer le mort inconnu du coronavirus sous l’Arc de Triomphe. Le Soldat Inconnu en sera flatté. Et Macron n’aura qu’à déposer deux couronnes de fleurs le 14 juillet. N’oublions pas non plus que sur nos monuments aux morts il y a de la place pour inscrire les noms des glorieuses victimes du coronavirus.

Maintenant quittons la maison des fous avec ses breloques et ses hochets. Je tiens à faire savoir que moi j’ai déjà ce qu’il faut. Je suis chevalier de l’ordre du Mono, la plus haute distinction togolaise. Sur le parchemin qui accompagne cette belle médaille il est spécifié qu’elle m’assure la gratuité totale dans les transports en commun. Or la RATP ne veut rien entendre. Et il n’y a pas de transports en commun au Togo.

La Médaille de l’Engagement est donc à peu près aussi utile que l’ordre du Mono. "Au temps béni des colonies" quand nos explorateurs débarquaient ils apportaient de la verroterie pour les bons sauvages, de grands enfants. Nous y sommes.