Théâtre : "Jean-Louis XIV", décalé, absurde, loufoque. Quelque chose des Monthy-Piton...

THEATRE

Jean-Louis XIV

De Nicolas Lumbreras

Mise en scène : Nicolas Lumbreras

Avec : Emmanuelle Bougerol, Constance Carrelet, Serge Da Silva, Benjamin Gauthier, Nicolas Lumbreras, Benoit Moret

INFORMATIONS

Théâtre des Béliers

14 bis rue Saint-Isaure

75018 Paris

Réservations: 0142623500

Du mardi au samedi à 21h, Matinée le dimanche à 15h

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Alors que Louis XIV, roi de France, règne à Versailles avec la reine Marie-Thérèse d’Autriche, il s’amourache de Madame de Montespan, marquise à la cour. Elle devient alors la maîtresse « favorite » du Roi-Soleil. A travers des tableaux colorés et musicaux, les relations adultères de Louis XIV nous sont ainsi contées.

POINTS FORTS

1 – La pièce est un petit chef d'œuvre d’humour. Le texte en empli de répliques hilarantes. Chacun des personnages fait preuve d’auto-dérision et l’intrigue devient une farce burlesque extrêmement bien ficelée et rythmée. Défilent une série de personnages : un bourreau, un directeur d’un hôtel de passe, et même Dieu…

Ecriture actuelle, costumes d’époques, et quelques répliques tirées de célèbres textes théâtraux (cf Molière), cette pièce est riche d'un beau contraste de genres. Le metteur en scène et auteur, Nicolas Lumbreras, la qualifie même de "comédie boulvardo-musicalo- royaliste".

2 – La richesse de la distribution. La troupe de comédiens propose un jeu naturel et très amusant. Comiques de répétitions, mimiques, technique vocale, tout y est. Non seulement les comédiens interprètent des rôles parodiques, mais en plus ils chantent.

POINTS FAIBLES

Honnêtement, je n’en vois pas.

EN DEUX MOTS

C'est décalé, absurde, loufoque et jamais vulgaire. Notre Monthy-Python à nous, en quelque sorte.

L’AUTEUR

Nicolas Lumbreras a mis la barre très haut. Il est non seulement l’auteur, mais le metteur en scène, compositeur des chansons, pianiste et interprète de nombreux personnages, y compris « Dieu », si l'on peut parler de Dieu comme d'un personnage...

Après « Thérapie du chamallow » montée au Palais des Glaces, et « Cousins comme cochons » représentée au Splendid, « Jean-Louis XIV » est sa troisième pièce. Il a de l'avenir...