Devrions-nous nous présenter aux Européennes ? Sans gilet, ni pantalon? Si oui, demain j’enlève le bas !

Le maigre filet de manifestants est désormais filmé avec un zoom réglé au maximum de ses possibilités, afin de faire croire à sa consistance, et ceux qui tentent de crier leur ruine face à ce désastre, commerçants et artisans au bord du dépôt de bilan, n’ont droit qu’à quelques secondes, comme on donne la mendicité à celui qui bloque votre porte. Juste pour l’en faire dégager.

L’œil de l’un, touché par un flash-ball, permet d’accuser une police sous pression, soumise à une fatigue totale, un harcèlement permanent et un torrent d’agressivité, cette même police, que peut être les mêmes, portaient aux nues après Charlie ou le Bataclan, pour avoir donné leur vie pour sauver tant de victimes des assassins, extrémistes religieux. La mémoire, comme la compréhension, chez beaucoup, se compose d’une couche très fine ! Ces pseudo-leaders d’un mouvement sans unité, contenu ou consistance, qui cherchent à se faire un CV et un photo album pour leurs vieux jours, comme ces Miss Camping, qui ressortent des clichés grotesques, 50 ans après, pour leurs petits enfants…

Désormais, nous apprenons que nous allons avoir un parti des Gilets jaunes. Ce qui, au moins, rendra leur absence sur les bancs de l’euro-Assemblée plus visible, si ils souscrivent à un absentéisme que pratiquent nombre de nos représentants, dont nous ignorons à peu près tout de l’activité. Si activité il y a ! Mais cela, j’ai moins de doute, du fait du nombre stupéfiant de normes sortant chaque jour de cette Europe si détestée pour passer trop de temps à pourrir le quotidien de ses concitoyens, plutôt que de leur trouver une raison, pourtant nécessaire, d’y croire encore.

Un parti des Gilets Jaunes !! Pour nous qui nous battons depuis des années, chaque jour, pour faire changer ce pays, en mieux, pour des millions d’entrepreneurs qui ne chercheraient qu’à créer des emplois si on les laissait un peu faire, c’est un peu voir les « Beatles » (ok c’est prétentieux !) battus par l’un des finalistes de The Voice !! Nous avons dû manquer une étape sur le chemin à parcourir pour mériter d’être entendu et pouvoir prétendre à être utile.

La prochaine fois, je monte un mouvement qui enlève le bas !!

Que pourrions nous trouver de plus indécent, pour obtenir le droit de nous faire entendre par une presse, qui n’a jamais trouvé que donner la parole aux entrepreneurs sur les sujets de société, présentait le moindre intérêt, mais invite sur tous ses plateaux, la première ou le premier venu accoutré d’un gilet horrible qui heurte autant la vue que leurs propos heurtent l’intelligence (la plupart du temps).

Si seulement on nous avait dit que c’était une question vestimentaire, nous aurions fait preuve d’imagination, je vous le jure ! Nous aurions fait une parade, peints dans toute couleur voyante disponible, dans le premier « vêtement » se présentant à nous. Un gilet de sauvetage d’avion peut être ? Avec une reprise de l’augmentation du nombre de liquidation d’entreprises en France sur les 5 derniers mois, c’était peut-être une super idée ? « En cas de dépressurisation de l’économie des PME, glissez le autour de votre vie, en espérant en préserver 2 ou 3 morceaux, au moment du choc au tribunal de commerce ».

Enfin !! Suis je le seul à trouver cela indécent ? Non pas que des citoyens expriment leur crainte pour l’avenir et veuillent le faire savoir. Non pas que chaque personne, ait enfin ses chances de briguer un poste, habituellement réservé à des hommes et des femmes programmés par un microcosme d’appareil centralisé et endogame. Non, ce qui est choquant, c’est que la parole soit autant donnée, à autant d’hommes et de femmes sans contenu, réflexion, travail préalable. Sans corpus. Sans légitimité. Sans rien. L’accès à la loterie sans avoir gratté la moindre grille. Contrairement au slogan de notre Française des Jeux Nationale, pour les gilets jaunes, 100% des gagnants n’ont pas eu à tenter leur chance, on leur a offert le prix spontanément. Une discrimination à l’envers.

C’est donc décidé, je vais tenter de convaincre les sans-gilets, les sans-dents de l’économie, les PME, TPE, PMI et autres start-up, d’enlever le bas, ce qui ne nous changera que très peu, puisque la plupart de nos entreprises sont déjà (en termes de trésorerie) « à poil » en permanence, sur les rond point de l’entrepreneuriat français. Quand on est pas remarquable, il faut le faire remarquer. Nous avions négligé cette subtilité. Comme quoi un entrepreneur, n’aura jamais le bon sens d’un GJ, successeur du GO, en moins drôle. Bip bip ?!