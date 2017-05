Zone euro : vers une Europe allemande ou une Allemagne européenne ?

Nul ne s’enquiert en France du déficit commercial de la Corse ou de la région la Nouvelle Aquitaine vis-à-vis de l’Ile-de-France ? L’équilibre des comptes s’effectue grâce aux transferts financiers réalisés quotidiennement. Ces transferts prennent la forme de dotations publiques ou de prestations sociales. Par ailleurs, grâce à une espace financier commun, de l’épargne en provenance des régions excédentaires s’investit dans les régions déficitaires. Au sein de la zone euro, il n’y a pas d’outils de gestion quotidienne des déséquilibres.

La zone euro ne fonctionne pas sur le mode coopératif mais sur le mode de la concurrence. Les dispositifs de solidarité existent non pas au sein de la zone euro mais au sein de l’Union européenne. Le budget européen affecte via le Fonds de Développement Régional des sommes au profit des régions en retard économiquement ou aux régions devant faire face à des contraintes particulières (régions ultrapériphériques).

L’édification de l’euro a reposé sur un tout autre système. Les Etats pour adhérer à la monnaie commune se doivent de respecter certains critères, inflation, déficits, dettes, indépendance de la banque centrale. Par ailleurs, ils doivent après leur adhésion rester vertueux autant que possible. En cas de choc économique, le retour à l’équilibre s’effectue de manière interne en agissant sur les coûts, la fiscalité, les dépenses publiques. L’intervention des autres Etats membres n’est pas prévue sauf évènement extraordinaire. Le Mécanisme Européen de Stabilité Financière n’a été créé qu’après la crise de la dette grecque. Il n’intervient que sous la forme de prêts et sous conditions. Le mode de règlement des problèmes économiques au sein de la zone euro est la concurrence. C’est ainsi que l’Espagne tout comme l’Irlande a réussi à endiguer leur crise au prix de fortes baisses de leurs coûts de production. L’Allemagne avait fait de même entre 2000 et 2007. La France mène depuis 2014 une politique d’abaissement des charges sociales que le nouveau Président de la République devrait poursuivre.

De nombreux économistes et hommes politiques de la zone euro se prononcent en faveur de la mise en place de politiques économiques coopératives dans la zone euro. Ce mode coopératif reposerait sur la création d’un Ministère des Finances et d’un budget de la zone euro, avec des ressources fiscales propres et avec éventuellement une dette fédérale de la zone euro. Il pourrait également être imaginé que des prestations sociales soient communautarisées. Cela pourrait concerner l’indemnisation du chômage.

Une telle avancée fédérale entraînerait des transferts de charges au sein de la zone euro. Ainsi, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, la Finlande pourraient voir leur contribution au budget européen augmenter quand la Grèce, le Portugal, l’Espagne et l’Italie pourraient être bénéficiaire. Les taux d’intérêt pratiqués sur la dette pourraient augmenter pour l’Allemagne quand ceux de la dette grecque baisseraient. Pour la France, la contribution serait stable à en légère augmentation accompagnée d’une augmentation des taux d’intérêt.