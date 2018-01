"Zéro K" : Un roman fort, glacé, percutant, sur de grandes et graves questions

LIVRE

« Zéro K »

de Don DeLillo

Ed. Actes Sud

304 pages

22,80 €.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Bienvenue à Zero K (K comme Kelvin, le physicien qui a défini le zéro absolu, soit -273,15 °Celsius), un centre de recherches dans un bunker souterrain dont le principal actionnaire est le très riche Ross Lockhart. Sa femme souffre d’une maladie incurable, il décide de la confier à Zero K et appelle son fils unique, Jeffrey, pour qu’il assiste à la fin programmée de la femme consentante. Ainsi, Ross et Jeffrey Lockhart vont devoir prendre un « congé incertain » de la jeune femme, laquelle s’apprête à abandonner son corps et de le livrer aux hypothèses de la science.

Jusque là, l’affaire pourrait paraître banale. Juste relevant des fantasmes de quelques individus. Jusque là… mais voilà que, noyé dans un chagrin immense, Ross Lockhart décide de « s’offrir », lui aussi, la cryogénisation, le passage dans l’autre dimension. Commentaire de l’auteur : « Au début, c’est un désir presque artistique, cette quête d’immortalité. Mais, en fait, Ross est un homme qui n’a rien de mieux à faire, qui est défini par son argent. Il en a tellement qu’à un certain moment de sa vie, il se demande ce qu’il pourrait avoir de plus, avec cet argent. Comme il n’a plus rien d’autre à faire, il décide d’y suivre sa femme ». Un pari pour la promesse d’une expérience unique et inédite : demeurer le même tout en devenant un autre. Problème : son fils Jeffrey ne trouve aucune justification à la décision de son père, et ne transige pas puisqu’il estime « être tenu par un engagement à l’égard de la seule vie qui lui a été allouée ».

POINTS FORTS

-Une documentation énorme qu’a parfaitement digérée le romancier. Lequel explique : « Je me suis documenté raisonnablement, pour ne pas être débordé. C’est un sujet scientifique qu’il faut approcher avec beaucoup de précautions. Il faut toujours garder à l’esprit une forme de scepticisme. Et j’ai souhaité aussi montrer que le pouvoir ultime de la technologie, c’est de tenter de répondre à de grandes questions humaines touchant à notre avenir ».

-Une écriture puissante.

-Une variation extrêmement littéraire sur ces personnes qui veulent prolonger scientifiquement la durée de la vie. Quitte à vivre physiquement cette vie future dans un caisson de cryogénisation…

-Les inévitables interrogations que déclenche la lecture de « Zero K ». Oui, en lisant le roman de Don DeLillo, on s’interroge. Si la science devait être capable de le faire, qu’adviendra-t-il de l’âme, de l’esprit, de l’identité de l’être dont le corps serait prolongé ? Qui se réveillera, en somme, après la vie passée dans un caisson ?