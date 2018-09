« Yes Prime Minister ! »

La série fut diffusée en Grande-Bretagne au début des années 1980. Elle eut un tel succès que ses auteurs imaginèrent une suite: Hacker est devenu Premier ministre et Appleby le suit au 10 Downing Street.

La trame de chaque épisode est constante: le Ministre a une idée nouvelle; il veut faire passer une réforme; et, sans le contredire frontalement, Appleby s’arrange toujours pour faire triompher le statu quo.

En rencontrant Theresa May, cette semaine, que je n’avais pas eu l’occasion de voir en tête-à-tête depuis qu’elle est devenue Premier ministre, j’avais ce sentiment curieux que le peuple britannique est dans la situation de Hacker; et qu’elle-même est l’émule d’Appleby devenu Secrétaire du Gouvernement. Fondamentalement, Theresa May ne se comporte pas comme un Premier ministre mais comme la première des hauts fonctionnaires du gouvernement britannique, désireuse de préserver le statu quo des relations entre la Grande-Bretagne et l’Union Européenne et de faire échec, par les moyens les plus détournés à la volonté populaire. Si vous doutiez de ce qu’elle pense vraiment des relations entre mon pays et l’UE, je vous renvoie à la conférence qu’elle avait donnée devant des cadres de Goldman Sachs, un mois avant le référendum Leave/Remain de juin 2016 Elle y avait expliqué qu’elle souhaitait que la Grande-Bretagne puisse rester dans la marché unique ; elle n’était pas préoccupée seulement par la fin de l’accès au Marché Unique ou par le déménagement de banques et d’entreprises vers le continentmais elle déclarait aussi, par exemple, comme secrétaire au Home Office, qu’elle redoutait de ne plus pouvoir profiter de la coopération entre les polices européennes pour la sécurité du Royaume-Uni.

Au fond qu’est-ce que le plan de Chequers, présenté par elle au gouvernement avant l’été, sinon une manière de revenir à ce qu’elle pense depuis le départ et ce qu’elle sait faire, en essayantde court-circuiter le peuple britannique: les votes populaires passent mais les intérêts de la haute administration britannique et de l’establishment sont immuables.

Dans l’avion pour Lagos

Si je le souhaitais, je pourrais voir le Premier ministre fréquemment. Ce ne sont pas les invitations qui ont fait défaut. Mais je ne veux pas être une caution. Elle aime à se présenter comme uneOne Nation Conservative et je porte le nom de Benjamin Disraëli. Mais, au-delà des discours, je cherche en vain chez elle les actions concrètes au service de cette seconde nation, ballottée dans la mondialisation, qu’il s’agit de réintégrer dans la première. A mes yeux, Theresa May est, fondamentalement, un lointain successeur de Sir Walter Peel, qui défendit, contre Benjamin l’Ancien, le libre-échange, au risque de casser le Parti - et qui réussit, par son obstination à faire la politique des libéraux, à l’éloigner du pouvoir pour de longues années. Theresa sait que j’étais un membre officieux du cabinet de David Davis; elle sait aussi combien je désapprouve le plan de Chequers.

Pourquoi ce rendez-vous, alors? Tout d’abord, je ne pouvais pas refuser cette occasion qui m’était donnée d’accompagner le Premier ministre dans son périple africain. Ensuite, je sais comme elle le poids du nom que je porte; et je ne veux laisser passer aucune chance de préserver l’unité du Parti.

J’ai déjà eu l’occasion de vous le raconter: je faisais partie de ceux qui recommandaient à l’entourage du Premier ministre de dissoudre le Parlement aussitôt après son arrivée à Downing Street en juillet 2016. Elle aurait ainsi disposé d’une majorité forte et pu entreprendre le Brexit dans de bonnes conditions. Mais Theresa n’a pas un tempérament politique. Non seulement elle n’a pas fait la dissolution au bon moment mais regardez comme elle a traîné sur le sujet des négociations du Brexit. Tout aurait dû être fini à l’automne 2017. Je ne pense pas que notre Premier ministre soit assez machiavélique pour avoir fait traîner consciemment les négociations jusqu’au moment où il lui apparaîtrait possible de pouvoir faire passer son plan de Fake Brexit . Non, c'est simplement qu'à chaque étape, elle a réagi comme Sir Humphrey Appleby. Il fallait s'accommoder des humeurs des politiques - tous ces ministres qui avaient fait campagne pour leLeave; et, en fait, le peuple britannique. Et, au fond, tâcher de veiller à la préservation des intérêts immuables de la haute administration, de la Banque d'Angleterre (où elle a commencé sa carrière) etc.... Theresa May n'a pas mis en question la méthode de négociation de l'Union Européenne - dont les gouvernements nationaux se sont prudemment cachés derrière la Commission - parce qu'au fond elle la comprend et la partage. Ce qu'elle n'aime pas, parce qu’elle ne les comprend pas,ce sont les tempéraments politiques.