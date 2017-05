"Wozzeck" : un hymne amer et percutant à la dignité des pauvres gens

OPERA

« WOZZECK »

d’ALBAN BERG

MISE EN SCÈNE: CHRISTOPH MARTHALER

THEME

Adapté d’une œuvre fragmentaire et inachevée de Georg Büchner, Wozzeck est un drame inspiré d’un fait divers tragique survenu à Leipzig en 1821 : parce qu’ il ne supporte plus de se croire trompé, Johan Christian Woyzeck, un ancien barbier devenu soldat, assassine sa maîtresse en pleine rue.

Bien qu’étant d’une grande fragilité mentale, il est condamné à mort à l’issue d’un procès qui va durer trois ans.

Le Wozzeck d’Alban Berg, c’est le récit de ce drame, mais c’est surtout, à travers ce récit, la dénonciation d’une société qui maltraite, avec une cruauté sans pitié, les hommes démunis, dans toutes les acceptions du terme.

POINTS FORTS

- Et d’abord, quel livret ! Ecrit avec autant de rage envers les cyniques et les puissants que de compassion pour les humbles, privés de toute possibilité de se défendre, ce livret se reçoit comme un coup de poing. Wozzeck est sans aucun doute l’opéra le plus ouvertement dénonciateur de la méchanceté et des injustices du monde. Son aspect social en a fait l’une des œuvres les plus représentatives de l’Expressionnisme.

- Mélangeant atonalité et musique tonale, enrichie d’influences diverses, dont celle du romantisme, la partition est d’une modernité, d’une virtuosité et d’une richesse sidérantes. Chaque scène (quinze, en trois actes sans entracte) a sa propre forme et sa propre instrumentation. Toutes d’un lyrisme fou, elles ne masquent pourtant jamais le drame, sont au contraire à son service.

Dans la fosse, le chef Michaël Schonwandt fait des prouesses. Avec une souplesse et une précision incroyables, il donne à entendre toutes les beautés, les raffinements et les inventions de la partition. Aux saluts, ce directeur musical d’origine danoise, qui est l’actuel chef de l’Opéra de Montpellier reçoit une ovation méritée.

- Les interprètes soulèvent également l’enthousiasme, à commencer par Johannes Martin Kränzle. Pour ses débuts à l’Opéra de Paris, le baryton allemand campe un époustouflant Wozzeck . Abordant ce rôle pour la première fois de sa carrière, il le marque de manière déchirante, à la fois soumis au sadisme des supérieurs et collègues et en même temps habité par cette passion dévorante pour Marie, la mère de son enfant, qui le conduira à la tuer.

Autour de ce chanteur, qui, en 2011, avait été élu « Chanteur de l’année », la distribution est elle aussi mémorable. Voix puissante et ferme, gestuelle tout en sobriété, la soprano allemande Gun-Brit Barkin est notamment une Marie exemplaire. Mais tous les autres rôles seraient à citer.