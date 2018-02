WauquiezGate : où peut nous mener le jeu de massacre auquel tourne la vie politique française ?

L'affaire Laurent Wauquiez à l'EM Lyon n'est que le dernier épisode tiré d'une série sur la vie politique française qui semble au fil des saisons tourner de plus en plus au jeu de massacre. Mais qui, selon vous est le plus responsable entre des politiques qui tendent le bâton pour se faire battre fidèles à l'adage communicationnel que l'on attribue généralement à Léon Zitrone " Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe, l’essentiel, c'est qu'on parle de moi" et des partis politiques qui semblent de plus en plus vides d'idées ?

Jean Petaux : Les spin doctors anglo-saxons qui ont envahi, dans les années 80 et encore plus dans la décennie suivante, le monde de la communication publique et politique à grands coups de phrases chocs fonctionnant comme des mantras auprès de leurs « clients » (les politiques) ont deux slogans qui se répondent et confirment votre réflexion : « Bad buzz is still buzz » et « No press is bad press ».

Pas besoin d’avoir fait 10 ans d’anglais pour les comprendre. Il n’y a rien de nouveau dans cette manière de faire. Les acteurs politiques, d’abord acteurs avant d’être politiques, ont toujours recherché l’exposition publique et la lumière des projecteurs. Si on voulait rester dans le monde anglo-saxon on devrait même employer le mot « sunlights » qui dit bien, littéralement en français ce qu’il veut dire : « la lumière du soleil ». Seulement depuis le mythe d’Icare (qui ne date pas des spin doctors…) on connait aussi les risques et la fin tragique qu’encourent ceux qui s’approchent trop près du soleil… Sa lumière ne fait pas qu’éblouir elle chauffe tellement qu’elle brûle, tout simplement… Ou fait fondre. Dans le mythe : les ailes d’Icare. Dans la vie réelle : les réputations.

La responsabilité des uns et des autres, dans ce que vous qualifiez de « jeu de massacre » est bien évidemment partagée. Se poser la question de savoir qui provoque cette situation, entre les politiques et les médias, appelle une réponse aussi compliquée (ou absurde) que celle qui consiste à répondre à la question suivante : « qui a précédé l’autre entre la poule et l’œuf ». Médias et politiques sont consubstantiellement liés, tout comme le discours politique (le « mutos » qui va donner le « mythe ») est indissociable de « l’art politique ». Il est plus que probable que Laurent Wauquiez savait qu’il allait être enregistré. Démarrant son « cours » par une mise en garde sévère interdisant tout enregistrement de ses propos, devant des « non-professionnels » des médias qui ne sont donc aucunement liés par une quelconque règle déontologique du « off » et du « on », il leur défend d’utiliser ses propos à l’extérieur. Se faisant il donne immédiatement une « pseudo-rareté » à ses paroles et leur confère (avant même de les prononcer), une « valeur » négociable sur le marché des médias. On peut ainsi considérer que le président de LR a tout simplement instrumentalisé les élèves de cette école de management en s’en servant comme « médiateurs » pour faire passer un message qu’il n’aurait jamais pu tenir sur le plateau d’une grande émission de télévision en prime time (la dernière fois qu’il en a fréquenté une il a fait le plus mauvais score qu’a réalisé un invité sur ce plateau) ou dans les colonnes d’un journal avec une interview classique.