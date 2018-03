"Warcross" - Univers ados: un roman actuel et addictif

LIVRE

ROMAN ADOS

WARCROSS

de Marie Lu

éd. PKJ.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Emika Chen, jeune new yorkaise, est sur le point de se retrouver à la rue. Endettée jusqu’au cou, elle n’arrive pas à joindre les deux bouts avec ses boulots de serveuse et de chasseuse de primes. Pourtant Emika a un don: excellente hackeuse, elle pourrait postuler à n’importe quel poste en lien avec l’informatique. Mais adolescente, elle a fait une erreur qui lui a valu un séjour en maison de correction et l’interdiction formelle de s’approcher d’un ordinateur. Difficile de respecter cette règle quand on vit dans un monde où la technologie règne en maître.

Il y a sept ans, un adolescent du nom de Hideo Tanaka a révolutionné le monde avec son invention : Warcross. Un jeu vidéo en réalité virtuelle s’intégrant parfaitement au monde réel, basé sur une technologie de pointe. Tout le monde connaît Warcross, tout le monde joue à Warcross, tout le monde payerai cher pour devenir un des champions du grand tournoi annuel. Lors d’un match, diffusé en direct dans le monde entier, Emika tente de hacker le jeu, espérant récolter quelques dollars dans l’affaire. Mais les choses ne se passent pas comme prévu : en un clin d’œil la jeune femme est repérée et son identité est diffusée sur internet. Tout le monde sait désormais qui elle est et ce qu’elle a fait. Elle va devoir fournir des explications, en particulier à Hideo Tanaka, l’inventeur de génie qui l’invite à Tokyo. Il a une offre à lui faire.

POINTS FORTS

Basé sur un univers ultra-technologique avec la réalité virtuelle, Warcross s’inscrit dans un genre très prisé de la science-fiction dystopique. On retrouve cette thématique aussi bien dans les romans que dans les mangas (Sword Art Online par exemple). Le livre peut toucher un large public, aussi bien les connaisseurs du genre que les novices qui mettent un premier pas dans cet univers. De plus Marie Lu connaît parfaitement son sujet et nous donne un jeu vidéo, Warcross très réaliste et très poussé. Le Tokyo futuriste où se déroule l’histoire est un paradis technologique où il faut tout admirer. Et les matchs virtuels entre champions débordent de précision, de tension et d’imagination. On n’a qu’une envie en refermant le livre : partir pour Tokyo et jouer à Warcross dans la vraie vie !

POINTS FAIBLES

Si Warcross est un digne représentant de la science-fiction, il fait aussi partie de la littérature Young Adult avec ses stéréotypes. L’héroïne prolétaire, et orpheline, qui par un coup du sort se retrouve sous les projecteurs pour participer à un événement mondialement connu, et bien sûr rencontre un personnage important qui l’intrigue. La surprise touche plus l’univers développé que l’histoire. Les lecteurs attentifs repéreront vite les indices laissés par l’auteur et resteront peut-être un peu sur leur fin au moment des révélations. Mais il s’agit là d’un premier tome, Warcross peut encore nous surprendre, et en bien !