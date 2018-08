La vraie mauvaise idée du gouvernement : faire payer les indemnités journalières d’arrêt-maladie aux patrons

Atlantico : Ce n'est encore qu'une piste, mais Les Échos révèle une idée surprenante qui semble se dessiner dans la prochaine loi de financement de la Sécurité sociale attendue l'année prochaine : faire payer les indemnités journalières d'arrêt-maladie aux patrons. Plus précisément, il s'agit des indemnités perçues pour la période du quatrième au septième jour d'absence. Quel peut être le risque d'adopter une telle mesure à la fois pour les patrons d'entreprise, mais aussi pour les salariés eux-mêmes ?

Jean-Philippe Delsol : En effet, cette piste semble être lancée comme un ballon d’essai.

Le gouvernement fait un usage habituel de cette méthode très déstabilisante pour ceux qui sont les victimes possibles des mesures jetées ainsi à la pâture de l’opinion. Au demeurant les ministres concernés, notamment M. Darmanin et Mmes Agnès Buzyn et Muriel Pénicaud n’ont pas démenti l’étude de cette mesure dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2019 . Il s’agirait d’un impôt nouveau supplémentaire à l’encontre des promesses, réitérées pourtant, du président de la République et du Premier ministre. Ce serait également une grave pénalisation des entreprises que le gouvernement disait pourtant vouloir favoriser. Il prendrait d’une main ce qu’il aurait donné d’une autre, au titre par exemple de la baisse très progressive de l’impôt sur les sociétés.

Quand un salarié cesse de travailler pour une raison médicale, la Sécurité Sociale lui verse ses indemnités maladies après un délai de carence de trois jours. Le projet serait de transférer aux employeurs la charge de l’indemnisation des quatre jours suivants allant du quatrième au septième jour d’absence, ce qui représenterait un montant à la charge des entreprises de l’ordre de 900 millions d’euros par an. C’est évidemment beaucoup.

François Taquet : Pour bien fixer le débat, il n’est pas inutile de résumer le système actuel de prise en charge pour les salariés. Dans le cadre de l’arrêt de maladie, le salarié ne touche pas d'indemnisation pendant les trois jours de carence (le but étant d’éviter les absences de courte durée) puis, à partir du quatrième jour, la Sécurité sociale lui verse 50% de son salaire. Dès le 8° jour d'arrêt, et si le salarié bénéfice d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, la loi impose à l'employeur de verser une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières. Toutefois, certaines conventions collectives peuvent prévoir des situations plus favorables pour les salariés : complément dès le 4° jour d'arrêt voire aucun jour de carence. Dans le projet imaginé par le gouvernement, les entreprises seraient dans l'obligation de payer l'indemnisation à la place de la Sécurité sociale, dès le 4° jour d'arrêt, à un niveau qui n'est pas encore déterminé.