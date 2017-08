Voyager est-il devenu plus dangereux dans un monde de bactéries résistantes aux traitements ?

Atlantico : Comment expliquer ce phénomène ? Où ces bactéries trouvent-elles leurs origines ?

Stéphane Gayet : Les bactéries ne sont pas nos ennemis, mais nous avons des ennemis parmi les bactéries. Les bactéries sont des êtres vivants microscopiques constitués d'une seule cellule. C'est la forme de vie la plus abondante sur terre (sol, eau, tégument et tube digestif des animaux). La très grande majorité des bactéries est non pathogène (non dangereuse pour l'homme) et même de surcroît utile (elles sont les agents infatigables de la transformation des éléments organiques devenus inertes : transformation des végétaux morts en humus, des aliments en nutriments dans le tube digestif de la plupart des êtres vivants, du lait en fromage, du jus de fruit en alcool - mais dans ce cas il s'agit le plus souvent de levures, c'est-à-dire de champignons microscopiques - etc.)

Les rapports de l'homme avec les bactéries sont complexes : elles sont présentes sur notre peau et nos muqueuses (bouche, gorge, tube digestif, cavité vaginale) et nous sont bénéfiques pour bien plus de 99,9 % d'entre elles : ces bactéries dites commensales (du latin : mensa, table à manger ; elles transforment nos aliments ou mangent nos détritus naturels sans nous nuire) et non pathogènes (non agressives) font partie de notre corps, de notre vie et constituent un écosystème microbien en équilibre.

À côté d'elles, d'autres sont commensales potentiellement pathogènes et peuvent donc nous infecter quand les circonstances s'y prêtent (brèche cutanée ou muqueuse, immunodépression locale ou générale, infection virale, modification de l'équilibre microbien en raison d'une maladie, d'un antiseptique ou d'un antibiotique…). D'autres encore sont des bactéries pathogènes spécifiques, ce qui signifie qu'elles donnent presque toujours le même type de maladie (peste, choléra, dysenterie bacillaire, fièvre typhoïde, tuberculose, typhus exanthématique, scarlatine, coqueluche, méningite cérébrospinale, leptospirose, maladie de Lyme, syphilis…) ; elles sont encore moins nombreuses.

Alors, parmi les bactéries, que sont les "entérobactéries" ? : C'est une grande famille de bactéries qui sont, soit le plus souvent commensales potentiellement pathogènes, soit pour seulement un très petit nombre d'espèces, pathogènes spécifiques, et qui ont généralement une affinité pour la muqueuse digestive, d'où leur nom (ce sont, sur le plan technique, des bacilles aéroanaérobies à Gram négative). L'espèce de loin la plus connue est Escherichia coli, plus connue sous le nom courant de colibacille. Les colibacilles sont présents constamment et en très grand nombre dans notre colon (gros intestin), d'où leur nom. La diarrhée du voyageur (turista), l'infection urinaire de la femme (colibacillose), sont des exemples courants d'infection à cette espèce bactérienne. Il faut bien comprendre que notre gros intestin est de façon permanente colonisé par diverses espèces d'entérobactéries, qui appartiennent donc à ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui notre microbiote intestinal (qu'on a longtemps appelé notre flore digestive) : il s'agit notamment d'espèces appartenant aux genres Escherichia, Proteus, Enterobacter et Klebsiella. Attention : ces entérobactéries sont en très importante minorité au profit de l'immense majorité de notre microbiote intestinal constitué à 99,9 % de bactéries anaérobies (qui vivent sans oxygène).