"Si vous voulez éviter des attentats acceptez le burkini"!

Quand l'inspiration n'est pas au rendez-vous une petite voix nous souffle d'aller voir Louis-George Tin, le patron du CRAN. Avec lui on est toujours comblé. Car son combat contre les colonisateurs que nous sommes est riche en péripéties et rebondissements.

Louis George Tin a remporté des victoires. Il a réussi à obtenir que soit débaptisée une délicieuse friandise chocolatée du nom de "Tête de nègre". Il a fait interdire l'expression réputée raciste "clair comme un combat de nègres dans un tunnel".

Et enfin, suprême triomphe, il y aura grâce à son opiniâtreté un musée de l'esclavage à Paris.

Il a aussi connu de douloureux échecs. Il n'a pas réussi à faire déboulonner la statue de Colbert auteur du Code Noir. Il n'a pas pu faire interdire "Tintin au Congo". Et en dépit de ses efforts le solfège qui dit qu'une blanche vaut deux noires est resté en l'état.

Mais il continue son combat. Et il vient de se surpasser en déclarant ce qui suit : "On ne s'étonnera pas si les villes qui refusent le burkini font l'objet d'attentats"! Certains, très malveillants, y voient une incitation au terrorisme. Nous, au contraire, nous pensons qu'il s'agit d'un avertissement salutaire.

Oui pour nous protéger il faut des burkinis partout ! Sur nos côtes, le long de nos fleuves et de nos rivières, à Paris Plage… La DGSI doit cesser de traquer les fichés S qui ne font rien de mal et qui se battent pour que soit préservée la pudeur féminine. Les pouvoirs publics, s'ils sont soucieux de la sécurité des Français, doivent lancer une campagne de promotion: " Le burkini c'est beau et c'est pur".

Pour autant nous trouvons que Louis-George Tin est un peu timide. Le burkini c'est bien. Mais il y a mieux. Toutes en burqa! Tous en pèlerinage à la Mecque! Ce sera sans doute pour la prochaine fois car Louis-George Tin ne nous a jamais déçus.