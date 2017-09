Voulez-vous connaître l'horrible forfait dont s'est rendu coupable M. Blanquer, ministre de l'éducation nationale ?

On connaît le nom du criminel : M. Blanquer donc. Son domicile, a été également localisé, rue de Grenelle. Les lieux où il a commis ses abominations, ont été identifiés : deux journaux dont nous hésitons encore à donner les noms pour ménager les lecteurs d'Atlantico.

M. Blanquer pensait jouir d'une totale immunité pour ses vilenies. Et la main de Dieu, juste et sévère, s'est finalement abattue sur lui. Et de cette punition divine, l'instrument a été un honnête et courageux citoyen du nom de Michel Lussault. Il était, il y a quelques heures encore président du comité national des programmes (CNP), un organisme qui s’enorgueillit de faire la pluie et le beau temps au ministère de l'éducation national. N'écoutant que son sens civique, il n'a pas hésité, contrairement à nous, à donner les noms des deux journaux où c'est accompli le crime : Causeur et Valeurs Actuelles.

Dans un texte paru dans le Monde, M Lussault reproche à M Blanquer de s'être affiché à la "Une" de ces deux magasines infréquentables.

Et c'est sans doute pour faire cour qu'il a omis de mentionner que le ministre avait singulièrement aggravé son cas en dialoguant pour Causer avec un Belzebuth femelle du nom de Natasha Polony. Et il a, une fois achevé sa noble mission, démissionné de son poste de président du CNP.

Il nous parait légitime que Michel Lussault soit cité à l'ordre de la nation pour son courage. Mais il nous faut regretter qu'il est tut d'autres crimes de M Blanquer dont il a certainement eu connaissance. Car le ministre de l'éducation nationale est un serial killer, il a sévit à L'Express, au Point, il est passé sur toute les chaînes de télévision. Et les micros de toutes les radios se sont ouvertes pour lui.

Alors pourquoi avoir isolé juste Causer et Valeurs actuelles ? Une explication vient à l'esprit. M Lussault, dont nul ne peut ignorer la grande culture, connaît certainement très bien tous les épisodes de la révolution française. Et il y en a un qui n'en doutons pas, à sa préférence : le Comité de Salut Public inclassable pourvoyeur de la guillotine. A moins qu'il ne regarde du côté des grands tribunaux de l'inquisition espagnole.

L'intolérance est une passion. Et l'ex président du CMP est à l'évidence un passionné. M Lussault appartient à une caste qui a élu domicile rue de Grenelle : les pédagogues. Et pas en tant que locataires, mais en propriétaire de droit divin. Le pédagogue n'aime que pédagogiser. Pas enseigner. Apprendre à lire, à écrire, comme l'a inscrit dans sa feuille de route l'affreux M Blanquer, c'est pour le pédagogue ringard, poussiéreux, réac. Et surtout extrêmement discriminant pour les enfants issues de la diversité.

Sous Najat Vallaud-Belkacem,M Lussault vivait heureux. Il prenait son pied avec la réforme de l'orthographe et le prédicat. Et maintenant il pleure son paradis perdu. On ne se plaindra pas ici que les crimes de M Blanquer l'aient amené à rendre son tablier. Et à qui profite le crime ? A tous les enfants de nos écoles, collèges et lycées.