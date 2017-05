Voilà qui risque quoi dans la guerre entre Theresa May et Bruxelles

Atlantico : alors que les négociations du Brexit viennent à peine d'être entamées, celles-ci ont déjà commencé à se ternir suite au désastreux dîner entre Theresa May et Jean-Claude Juncker. Sommes-nous au bord d'une crise diplomatique entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni?

Gérard Bossuat : “Je quitte Downing Street dix fois plus sceptique qu’avant”, a déclaré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le 26 avril après avoir rencontré Theresa May le Première ministre britannique. Il s’agissait évidemment de la négociation sur le Brexit. Le « désastreux » dîner au quel vous faites allusion est la suite du feuilleton des négociations euro-britanniques pour définir les conditions de la sortie de l’Union de la Grande-Bretagne. Il faut reconnaître que la situation est totalement inédite.

L’entretien d’après la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui a publié le 30 avril un compte-rendu de la visite, s’est mal passé et augure mal de la suite. Il faut donc s’attendre à des tensions, à des anathèmes proférés par des parties indignées du non-respect des règles du jeu. Il faut reconnaître qu’elles ne sont pas très précises, sauf que l’UE ne voudra jamais qu’un Etat tiers reste dans le marché unique sans accepter les quatre libertés de circulation et que la Grande-Bretagne ne peut espérer bénéficier des mêmes droits qu'un Etat membre. Theresa May dénonce le prix à payer pour la sortie de l’UE, autour de €60 milliards, somme dont personne à la Commission ne se soucie d’expliquer l’origine aux citoyens européens ; elle est liée aux engagements budgétaires pluriannuels des Etats membres jusqu’en 2020. Du côté de l’UE les orientations sur le retrait ont été établies lors du Conseil européen du 29 avril ; la Commission doit préparer le détail des positions de l’UE d’ici au 22 mai, à charge pour le négociateur de l’UE, Michel Barnier, de les utiliser concrètement dans la négociation qui devrait durer deux ans environ. Les 27 semblent avoir adopté une ferme position : fixer les modalités du divorce d’abord, régler les obligations financières de la Grande-Bretagne, enfin définir l’avenir des relations euro-britannique. Angela Merkel et Jean-Claude Juncker avaient préalablement déclaré vouloir défendre les droits des ressortissants communautaires au Royaume-Uni, éviter tout dommage pour l’Union européenne et renforcer la cohésion des Vingt-Sept. En résumé la Grande-Bretagne ne saurait bénéficier des avantages du Marché commun et des facilités qu’offrent Schengen ou l’euro tout en étant hors de l’UE, comme s’il lui avait été accordé une clause permanente d’opting out.

Il est utile à ce moment de ma réponse de rappeler le difficile parcours des continentaux et de la Grande-Bretagne dans la construction européenne qui éclaire le Brexit. Winston Churchill avait prononcé à Zurich devant les mouvements européens, en septembre 1946, un discours encourageant les gouvernements européens à construire un Conseil de l’Europe, sur une entente franco-allemande, mais sans la Grande-Bretagne. En avril 1948 une organisation économique européenne fut mise en place, l’OECE. Les Britanniques refusèrent à cette occasion d’organiser entre les pays du plan Marshall une reconstruction-modernisation planifiée et donc de construire une Europe unie. On en resta à une reconstruction nationale, comme en témoigne le plan français de modernisation et d’équipement ou le Welfare State en Grande-Bretagne. Quant fut établi le Conseil de l’Europe, en mai 1949, la Grande-Bretagne qui en devint membre, refusa que les décisions puissent être prises à la majorité. Ce fut un échec de l’unité européenne. Un autre refus britannique est enregistré au moment du plan Schuman du 9 mai 1950. Les travaillistes refusèrent leur coopération. Il y eut donc une petite Europe continentale à Six. On sait que les Britanniques repoussèrent aussi le projet de Communauté économique européenne (le marché commun) en mars 1957 et qu’ils firent tout pour le saboter en créant l’association européenne de libre-échange. Pourtant en raison du succès du marché commun ils obtinrent leur adhésion en 1972 mais deux ans après, le gouvernement britannique remettait en cause son adhésion par un référendum qui maintint les Britanniques dans la Communauté européenne. Les pressions successives de Margaret Thatcher pour récupérer exactement le montant de sa contribution budgétaire à l’Europe interdit toute avancée de l’unité entre 1979 et 1985 et toute solidarité intereuropéenne. Si elle accepta le marché unique avec le traité de Maastricht c’est parce que, de par sa nature libérale, il répondait au néo-libéralisme ambiant thatchérien. La Grande-Bretagne n’a eu qu’un souci, payer le moins possible pour le budget européen, refuser la libre circulation établie par Schengen, empêcher toute avancée fédérale de l’Union européenne en ne participant pas à l’euro. Il n’était donc pas interdit de penser qu’elle allait demander de nouvelles clauses d’opting out, ou de participation « à la carte » à l’UE tout en protégeant au maximum la liberté d’entreprendre des financiers de la City de Londres.