Voilà ce que la science a découvert sur la meilleure méthode pour réussir des QCM

Décryptage

Atlanti-culture Le coup de coeur de la semaine - "Des hommes sans femmes" : solide graine de Nobel Depuis plus de dix ans, Haruki Murakami est sur la liste des écrivains les plus cités comme possibles lauréats d'un prochain Prix Nobel de littérature. Son dernier livre publié en France, "Des hommes sans femmes", montre qu'il le mériterait amplement.

Bonnes feuilles Ce curieux royaume de France où l'on taxe les entreprises... avant même qu’elles aient gagné le moindre euro Un naufrage programmé ? Privatine, la mule croulant sous les fardeaux, s’est effondrée sur la place du village. Privatine ? C’est l’économie privée, la bête de somme qui soutient à bout de forces les 30 millions de personnes dépendant de la dépense publique. Accablée de charges, impôts et normes, elle est épuisée, dépassée par ses consoeurs étrangères qui caracolent loin devant. Et si Privatine venait à mourir ? Extrait de "Privatine, la mule qui souffrait d'être trop chargée" d'Irène Inchauspé et Olivier de Massy, aux Editions du Cerf (2/2).

Bonnes feuilles Pourquoi l’Afrique doit représenter plus que jamais la priorité de la France Mondialisation surmultipliée par la digitalisation, spectre de la guerre resurgissant sur tous les continents, menace terroriste inscrite dans notre quotidien : plus que jamais les Français pressentent l’importance décisive de la politique étrangère, tandis qu’aux quatre coins de la planète grandit le besoin d’une France assumant à nouveau sa vocation. Extrait de "La ligne de force" d'Hervé Gaymard, aux Editions du Cerf (2/2).

Bonnes feuilles Jean-Luc Mélenchon : "Le pape François nous aide beaucoup. Il est un peu 'mélenchoniste' !" Les Français n'ont plus confiance en la politique. Mais leur fascination demeure pour ces grands fauves qui chassent dans les avenues de la Ve République. Les Français veulent en savoir plus sur l'histoire et les convictions profondes de ceux qui sont engagés dans cette course. Dans ce livre, les candidats se livrent sans filet à un Proust existentiel. Leur enfance, leurs racines familiales, leurs échecs, leur rapport à l'islam ou à la religion catholique... Extrait de "2017, les candidats à confesse" de Samuel Pruvot, aux Editions du Rocher (2/2).

Bonnes feuilles Faux-moderne mais vrai attentif à son image : pourquoi Emmanuel Macron a embauché "la Mata Hari des paparazzi" Depuis qu'il est enfant, Emmanuel Macron – ce candidat aux allures de Petit Prince virtuel – a toujours été désigné et reconnu comme le meilleur. Il a trouvé dans le regard des autres, et plus spécifiquement de ses aînés, l'admiration, l'encouragement, la bienveillance. Et il y a maintenant le regard des Français, qu'il entend séduire avec la même détermination, en bousculant les convenances et en leur déclarant qu'il les aime...Extrait de "Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait" d'Anne Fulda, aux Editions Plon (2/2).

leptospirose Alerte à la leptospirose : la maladie des rats atteint des niveaux inégalés depuis près d'un siècle en France Plus de 600 cas de la "maladie des rats" ont été déclarés en France métropolitaine et une moyenne de 700 cas dans les départements et collectivités d'Outre-mer en 2014-2015. Plus du double de cas par rapport à 2011.

présidentielle 2017 Les Arvernes : "Le programme économique d'Emmanuel Macron manque totalement d'ambition, il relève de la résignation" Selon les sondages, la messe est donc dite. Emmanuel Macron sera notre prochain Président de la République. Cette prédiction aurait fait sourire il y a encore quelques mois. Elle ne fait plus du tout rire aujourd’hui.

Interview Irène Inchauspé 22 millions de Français travaillent dans le privé et financent les 30 millions qui dépendent, eux, de la dépense publique Elle croule sous les impôts et les taxes, et tire "la charrette" du secteur public : Privatine, c'est l'histoire d'une mule qui incarne le secteur privé en France, aujourd'hui asphyxié par l'Etat.