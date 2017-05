"Vive la crise" : joyeusement anar, foutraque, immoral, mais tellement drôle...

CINEMA

« VIVE LA CRISE »

de JEAN-FRANÇOIS DAVY

avec JEAN-CLAUDE DREYFUS, JEAN-MARIE BIGARD, FLORENCE THOMASSIN…

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Une comédie de politique fiction, à la fois salutaire, humaniste et libertaire…

Nous sommes en mai 2025. Marine Le Pen vient de démissionner de la Présidence de la République. Tandis qu’un nouvel homme politique « ni centre droit, ni centre gauche, ni centrifuge » se démène pour être élu, le pays exhibe ses plaies, ses manques et ses absurdités bureaucratiques. Ce sont des machines qui décident du licenciement des salariés; les sans domiciles fixes ont envahi les rues; les débats démocratiques sont tombés dans les oubliettes; et tout se commande depuis un grand barnum appelé « Centre de climatisation nationale ».

Un jour, sans aucun autre motif que « la faute-à-pas-de-chance-la-roue-a-tourné », un cadre de ce consortium (Jean-Marie Bigard) s’en fait licencier.

N’osant pas rentrer chez lui où, pourtant, une femme amoureuse l’attend (Florence Thomassin), il s’en va errer de bar en bar, et finit par rencontrer une sorte de clodo aussi alcoolo que céleste, qui se fait appeler Montaigne. Ce dernier est en réalité agrégé de philo mais, plutôt que l’enseignement, il a choisi la bohême…

Les deux nouveaux copains vont déclencher un sacré foutoir social, d’autant qu’ils vont être rejoints par une ribambelle d’autres marginaux…

POINTS FORTS

- Premier point fort de ce film OVNI, joyeusement anar et qui plaide pour un droit au bonheur et à (bien) vivre ensemble, sa liberté de ton. Quand on n’a pas d’argent, nous dit le scénario, il suffit d’avoir des idées, de la générosité, du cœur, pas trop d’ambition et un net penchant pour la rigolade. C’est totalement irréaliste, et même, par moments, surréaliste, mais, c’est surtout très roboratif pour celui qui accepte de remiser pendant une heure trente-deux, son esprit de sérieux.

- Deuxième atout, la distribution, qui est très inattendue.

Bedaine en avant, composant un Montaigne à la fois philosophe, hédoniste, gourmand, et facétieux, Jean-Claude Dreyfus est dans une forme de jeu olympique.

Tout comme Jean-Marie Bigard, formidable de désarroi, de tendresse, de colère et de drôlerie. A le regarder jouer à ce niveau d’interprétation là, sans une once de cette vulgarité dont certains prétendent qu’elle est le sel de ses sketches, on se demande pourquoi les cinéastes le font si peu jouer ailleurs que dans ses sentiers si souvent rebattus de la grosse rigolade.

Autour de cet épatant et inédit tandem, tous les autres acteurs seraient à citer : Rufus, bouleversant dans son personnage de vieux timide qui retombe amoureux, Florence Thomassin, d’une sensualité et d’une sincérité désarmantes, et encore Michel Aumont, Dominique Pinon, etc… des grands de la scène, qu’on voit trop rarement à l’écran, ici au meilleur d’eux-mêmes, parce qu’ils s’amusent comme des gamins.