Virée à l’Est : Emmanuel Macron aura-t-il réussi à ramener Prague et Bratislava dans le camp des (rares) alliés de la France en Europe ?

A mon avis, il sous-estime la grande coalition qui gouverne au Parlement européen, au Conseil européen et à la Commission entre les PPE et les Sociaux-Démocrates et les Libéraux. La clé appartient depuis plus de dix ans au PPE et des élections prochaines, sortira vraisemblablement un tassement des Socio Démocrates, une poussée des populistes qui ne pourront pas s’unir selon le règlement du Parlement pour reconstituer un groupe politique commun. En effet, chacun des partis populistes l’est pour des raisons différentes. Leur vote protestataire ne suffit pas pour s’unir autour d’objectifs communs (expulsion des demandeurs d’asile « migrants », sortie de l’euro, fin d’économie sociale de marché).