Violences gratuites, racisme, antisémitisme… voyage aux origines du recul de l’ordre républicain qui ronge notre société

Atlantico : Tué pour une place de Parking à Tours, inscriptions antisémites sur une porte d'habitation à Paris, agression homophobe dans le XXe arrondissement de la capitale, pressions faites aux femmes concernant leurs comportements, quel est l'état des lieux de notre société au regard de tels actes ?

Barbara Lefebvre : Ces faits, jadis rangés dans la catégorie « divers », font aujourd’hui la une des médias, même si cette médiatisation ne dure que quelques heures et reste sans suite, abandonnant le téléspectateur à son effroi. Cette exposition peut tourner à la saturation notamment sur les chaînes info ou les buzz des réseaux sociaux et contribue à accroitre l’anxiété au sein de l’opinion qui a le sentiment de vivre dans une société terriblement violente. Mais il faut rappeler que la violence est un élément intrinsèque à toutes sociétés humaines et il serait bien naïf de croire qu’on puisse l’éradiquer.

Le discours progressiste de la modernité occidentale porte ce fol espoir depuis près de deux siècles. La récusation depuis un demi-siècle de tout autre discours que celui de la modernité triomphante, de toute autre morale à portée universelle que celle des droits de l’homme a contribué à faire du progressisme individualiste sur fond d’économisme la base de toute pensée politique et de toute réflexion sur la société. S’interroger sur la nature de la violence et ses implications théoriques c’est un des fondements de la philosophie depuis les Grecs. Rousseau par exemple n’est pas le gourou du développement personnel moderne qu’on retrouve aujourd’hui dans certaines présentations de sa pensée ; il était loin d’être un pacifiste ! Tout cela pour dire, que notre société ne supporte plus la violence ; c’est le discours consensuel des intellectuels, des politiques, des médias. Mais elle a crée les conditions de sa permanence – sous des formes plus ou moins renouvelées - qu’il s’agisse des violences symboliques ou physiques. La violence demeure le principal moyen pour soumettre autrui, un outil d’entrave à sa liberté voire à son droit de vivre. Ce qui compte dans une société ce sont les instances de régulation de la violence individuelle et/ou collective, davantage que le développement de machines idéologiques à éradiquer la violence. Elle reste une composante de l’âme humaine, elle a son utilité. Quand un ennemi vous déclare la guerre, si vous campez sur vos positions non violentes, il sera victorieux et vous mourrez. On peut rêver d’un monde où les hommes se battraient à coups de peluches mais le réel est bien différent.

Voilà, on est en 2018, rue Ordener à Paris et on vit un cauchemar éveillé pic.twitter.com/XqRYUVgxLg — Marie Ottavi (@marie_ottavi) 20 septembre 2018

Guylain Chevrier : Nous voyons monter le nombre de ces actes au fil d’une actualité où la violence est de plus en plus omniprésente. Il y a de plus en plus d’homicides volontaires pour des motifs qui paraissent futiles, mais entrainent le décès de personnes qui malheureusement ont croisé les mauvaises personnes au mauvais endroit. Un jeune homme, Adien Perez, a ainsi été poignardé à mort à la sortie d'une boîte de nuit dans la région grenobloise fin juillet. Il avait été mortellement blessé à coups de couteau en tentant de s'interposer pour défendre un ami, pris à partie par trois autres jeunes qui voulaient en découdre. Samedi dernier, c’est un homme de 43 ans père de famille, qui à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours (Indre-et-Loire), est décédé des coups reçus de plusieurs individus, pour une simple place de parking. Il y a aussi, les agressions à caractère discriminatoires contre des homosexuels qui se multiplient, comme celle perpétrée sur le jeune Arnault à Paris il y a deux jours, et un peu avant celui de Nîmes, ou trois adolescents visaient spécialement les homosexuels, parce que considérés par eux comme faibles et n’osant pas porter plainte, selon leurs dires. Tout devient prétexte à de la violence.