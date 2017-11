La ville de Paris mise en examen pour favoritisme dans l’affaire de la grande roue de Marcel Campion

Pim paf pouf !

La municipalité socialiste a été entendue vendredi en qualité de personne morale par le juge financier Renaud Van Ruymbeke. Hidalgo et sa bande vont devoir s'expliquer un peu mieux sur les conditions particulièrement avantageuses qu'ils ont consenti à Campion pour occuper la place de la Concorde avec sa grande et moche roue qui n'est qu'un alibi pour les baraques à frites qui l'enserrent et rapportent gros.

Depuis deux ans, les affaires du promoteur des fêtes foraines parisiennes et du marché de Noël des Champs-Elysées sont dans le collimateur de la justice.

Le juge, saisi en juillet 2016 après une enquête du parquet de Paris déclenchée en octobre 2015, soupçonne la Ville d'avoir favorisé Marcel Campion en 2015 lors du processus d'attribution de l'emplacement prestigieux de la Concorde pour son manège phare. Le "roi des forains" conteste toute irrégularité.

Tout le cinéma actuel sur la guerre déclarée à Campion ressemble fortement à une manière de noyer le poisson.

Vas-y Marcel, dis nous tout sur Hidalgo et, promis-juré, le Delanopolis te pardonnera !

