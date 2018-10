Vieillissement démographique, l’étrange aveu d’Edouard Philippe

Atlantico : Comment expliquer le constat dressé par le premier ministre d'une France "'moins bonne", "la plus en retard" sur cette question ? Quelles sont les causes de cette situation ?

Serge Guérin : Premièrement, on peut se féliciter qu'un homme politique de la stature d'Edouard Philippe exprime une forme de mea-culpa. La deuxième chose est de dire qu'il y a une erreur de fond sur ce qu'il dit parce que la société fabrique de la société d'une certaine manière, et les gens ont bien compris -ils n'ont pas eu besoin d'attendre les politiques pour comprendre - depuis très longtemps qu'il y avait un sujet autour de la perte d'autonomie et de la fragilité. Mais les politiques ont été incapables de les entendre et de traduire cette inquiétude au travers d'une vision et de propositions.

Concernant la réponse qui est apportée, il faut noter que lors de la campagne électorale d'Emmanuel Macron, cela n'était pas du tout pris en compte dans son agenda. Ils ne pensaient absolument pas que la question du vieillissement était un sujet. Pour eux, cela était sans doute une question liée à l'ancien monde. De plus, et pour les politiques en général, ces questions ne permettent pas de faire carrière, il est difficile d'en faire de belles images sur ces thèmes, ce qui contribue à une forme de désintérêt politique. Les images d'une école maternelle sont toujours plus joyeuses que celles d'une maison de retraite, parce que les gens qui y sont plus fragiles, plus abîmés. Pourtant, la réalité de la société française est la somme de toutes ces fragilités. Que cela soit les gens âges, les gens en perte d'autonomie pour des raisons de handicap, les gens touchés par des maladies chroniques, ou encore des gens qui se sentent totalement dépassés par le système. Ce qui fait certainement plus de 50% de la population française qui est touchée d'une manière ou d'une autre par la fragilité. Et si l'on rajoute ceux qui travaillent dans le secteur et ceux qui sont des aidants, familialement, on obtient sans doute 60 à 65% de la population, soit les deux tiers de la société française qui sont directement concernés. C'est donc bien un élément qui caractérise la société française et la vie tout simplement. Le vrai sujet est finalement que nous ne traitons pas la fragilité comme une force pour construire le pays, y compris sur le plan économique. La fragilité, ce sont des emplois, de l'innovation possible, un savoir faire à développer par rapport aux autres pays, il s'agit bien d'une opportunité qui est finalement très peu traitée par les élites.