Vers l’extinction des guépards

Atlantico : D'ici quinze ans, le monde comptera 50% de guépards en moins. Quels sont les facteurs expliquant cette tendance prévisionniste alarmiste ? Est-ce que l'activité humaine est entièrement responsable du phénomène ?

Jean-Yves Routier : Nous travaillons sur ce sujet depuis quinze ans dans différents pays. Nous avons une solution à proposer et les gens ne s'en rendent pas compte. Le principal problème, et qui explique en grande partie la disparition du guépard, est l'activité humaine qui a conduite à la diminution des territoire des félidés et a engendré des micro populations qui sont toutes touchées par un grave problème de consanguinité.

Il n'y a plus de brassage génétique, de mixité des gènes, d'échanges.. Les animaux se reproduisant entre eux, de nombreuses maladies font leur apparition: on a pu noter de nombreux problèmes cardiaques, des insuffisances rénales, des troubles neurologiques et j'en passe.

En plus de la perte de qualité de semence, il y a une perte de la libido et de l'instinct maternel. Rajoutons à cela que peu de gens savent congeler de la semence de cette qualité, et la situation devient catastrophique.

On sait très bien que l'on ne va pas retirer des aéroports, des champs de culture, les fermes, les routes, etc., c'est impossible. Mais tout cela diminue la variété génétique et réduit les chances de brassage des populations. D'autant plus que les femelles, lorsqu'elles ont senti des phéromones d'animaux connus, sont inhibées sexuellement. C'est pour cela que dans les parcs zoologiques, ils ont du mal à avoir des bébés. Il faut que les femelles n'aient jamais été en contact avec un mâle pour déclencher ces chaleurs.

Existe-t-il des territoires où les guépards sont davantage menacés ? Pour quelles raisons ?

Plusieurs zones sont sensibles. Dans l'absolu, le risque le plus important reste ce problème de la consanguinité et des micro populations qui vivent entre elles et qui produisent beaucoup de consanguinité. Ensuite, il y a des différences entre les pays dans le rapport qu'entretiennent les populations locales avec l'animal. Le guépard du Sahara, par exemple, n'est pas sujet au braconnage. Les Touaregs, généralement, ne tuent pas l'animal si ce n'est pour sa viande afin de se nourrir. Par contre, les os, les griffes, les peaux restent sur place. Le vrai problème dans la relation entre les deux protagonistes c'est qu'ils ont les mêmes proies. Ils sont les prédateurs des mêmes petites antilopes. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement local en Algérie veut d'abord réintroduire des antilopes.

La plupart du temps en Afrique du Sud, la vente du guépard en tant qu'animal vise à récupérer les peaux et/ou les dents. Il y a des pays où il y a du braconnage, d'autres moins; mais si le guépard disparaît, c'est à cause de cette consanguinité omniprésente.