Vers un clash entre une majorité (mollement) favorable aux réformes et une minorité (hyper active) en rupture totale ?

Atlantico : Dans un sondage Elabe pour BFMtv, il apparaît que l'intervention du chef de l'Etat, au soir du 15 avril, n'a pas permis une évolution de l'opinion à son égard. Cependant, comme l'indique Elabe "Au-delà de la relative stabilité à l’échelle de l’ensemble des Français, les interventions du Président semblent avoir polarisé l’opinion publique : les catégories de population qui le soutenaient le soutiennent encore davantage, et celles qui se disaient déçues le sont encore plus", marquant ainsi une fracturation de plus en plus importante du pays. Dans quelle mesure une démocratie peut-elle être gouvernée dans un tel contexte ?​

Jean Petaux : Une seule question méritait d’être posée à Emmanuel Macron dimanche soir.

Les deux guignols qui se sont donnés lamentablement en spectacle (« Plénel et Bourdin » pour parler comme eux) ne l’ont pas posée parce que la réponse du président de la République aurait pu, d’un seul trait, dégonfler leur boursouflure : « Pensez-vous, Monsieur le président de la République, que les deux émissions de télévision que vous venez de vivre, celle sur TF1 avec Jean-Pierre Pernaut et celle de ce soir, vont modifier, même un peu, l’opinion publique à l’égard de votre politique ? ». Si le président avait répondu « non », outre la déconvenue insupportable qu’aurait vécue les deux duettistes pensant, eux, compte tenu de leur importance et de leur suffisance, que l’émission était en mesure de changer l’orbite terrestre, il aurait confessé ainsi les limites de sa force de conviction. S’il avait répondu « oui » : les deux « inventeurs du journalisme d’irrévérence » (sic Plénel) auraient immédiatement conclu que tout le bénéfice de cette mutation de l’opinion leur revenait. En réalité le sondage Elabe ne fait que confirmer ce que tout le monde sait depuis les travaux de Paul Lazarsfeld il y a près de 70 ans. Les débats, les entretiens (même foutraques et nuls comme celui de dimanche dernier) ne « déplacent » pas les lignes de partage entre les « pour » et les « contre ». Les « pour » sortent de cet épisode renforcé dans leurs convictions, encore plus admiratifs qu’ils n’étaient avant le coup d’envoi du match, des capacités de leur champion ; les « contre » font le même chemin, de leur côté. Les « pro Plénel » (qui sont nombreux à être « pro Ramadan » et qui partagent donc une même vision eschatologique de l’Histoire…) vont estimer que leur héros a été le plus grand des journalistes et les « pro Bourdin » vont juger leur « boss » comme étant, de loin, le meilleur. Les premiers vont considérer que, décidément, ce « poujado de Bourdin » n’avait rien à faire là d’autant qu’il a osé, à plusieurs reprises, couper la parole à « Saint Edwy » et les seconds auront eu, très vite, la confirmation que, décidément, « Plénel-le-Trotskyste » n’usurpe pas sa réputation de « gaucho-islamiste ». Pour faire une référence qui ira droit au cœur ( !...) de Monsieur Plénel, extraite de « Qohelet » (L’Ecclésiaste) : « Rien de nouveau sous le soleil ! ».