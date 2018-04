Vendredi 13 : peut-on provoquer sa chance, éléments de réponse

Atlantico : Une enquête du University College London menée sur un site de paris sportifs en ligne montre qu'un client qui réussit trois paris de suite a 67% de chances de réussir le quatrième, et que s'il réussit son quatrième pari, il aura alors 72% de réussir le cinquième. Et vice-versa, plus ils perdent, plus ils ont de chance de continuer à perdre. Que peut-on en conclure sur le facteur chance ?

Nicolas Gauvrit : On peut en conclure que certaines personnes connaissent plus les équipes sportives ou les sportifs que d'autres et sont donc plus capables de prédire qui va gagner. Ils réussissent donc mieux à enchaîner une série de victoires. Déterminer l'équipe qui va gagner ou qui va perdre n'a rien d'aléatoire.

Il y a une part de hasard, sinon certains gagneraient dans presque 100% des cas, mais il y a aussi une part de prévisible. La définition du hasard dit bien que ce n'est pas du hasard si on peut le prévoir.

De manière générale, quand on essaye d'être aléatoire, on tente de produire des comportements qu'une autre personne ne va pas pouvoir prédire. On est alors moins aléatoire que le hasard. Par exemple, si l'on demande à quelqu'un de donner une série de piles ou faces, il y a très peu de chances que cette personne ne réponde que par des piles, parce que cela ne paraît pas normal. Or, avec une vraie pièce, c'est possible d'obtenir une telle série. Les gens ne sont pas parfaitement aléatoires car ils évitent les suites trop simples. Nous sommes étonnés par ce genre de suite, on se dit que cela ne peut pas être aléatoire, qu'il y a quelque chose de caché derrière tout cela alors que c'est tout à fait probable que cela arrive. Nous avons une représentation faussée du hasard car on attend que le hasard nous prouve que c'est bien du hasard.

La question de la mise en perspective est très importante. Par exemple, gagner trois fois de suite à la machine à sous du casino est très rare, cela nous paraît incroyablement chanceux, mais c'est possible. Pour la personne qui remporte le gros lot parmi les millions qui jouent, seul son cas personnel compte et elle a l'impression d'être très chanceuse. Or il est juste probable que cela tombe sur quelqu'un parmi tous ceux qui ont tenté leur chance.

Selon une enquête de la Française des Jeux réalisée en 2013, 61% des Français déclarent ne pas aimer laisser faire le hasard dans leur vie. 10% des Français pensent qu'il a joué un rôle essentiel dans leur existence. Y-a-t-il une explication rationnelle derrière la perception du hasard ?

En général, on n'aime pas se rendre compte que le hasard joue un rôle important dans notre vie. Le psychologue canadien Steven Pinker explique que le hasard a un rôle beaucoup plus important que l'on imagine dans nos rencontres et tout ce qui se passe dans notre vie. Il y a aussi un phénomène de besoin de contrôle, c’est-à-dire que l'on a besoin de sentir que l'on peut faire quelque chose. Par exemple, quand on est malade, le médecin donne quelque chose même si l'on ne peut rien faire. Il s'agit de placebos, des médicaments qui n'ont pas ou peu d'effet mais qui feront du bien parce qu'on a l'impression d'agir. Ce besoin de contrôle débouche donc souvent sur l'illusion de contrôle, c'est-à-dire l'impression que l'on contrôle ce qui en réalité arrive par hasard.