Valse des millions et fraude fiscal : le vrai match Messi-Ronaldo se joue surtout en dehors du terrain (et les résultats sont bien opaques)

Pour Cristiano Ronaldo – mais aussi pour Lionel Messi ne nous voilons pas la face –, obtenir plus que le concurrent légendaire est presque obsessionnel. Si le Portugais a toujours cherché l’augmentation pour dominer l’autre, le petit Argentin a dû y penser aussi (même si on a l’impression qu’il est moins obnubilé par son rival). Arrivé au FC Barcelone très jeune, son premier salaire lui rapportait 60 000 euros par mois, ce qui est quasi unique pour un talent potentiel. Il faut dire que la Pulga faisait déjà gagner toutes les catégories juniors du club.

La suite de son aventure salariale a été bien résumée par le site internet sportune.fr dans un article de décembre 2017 :

Le phénomène s’est amplifié en 2005, il n’est encore qu’une pépite qui ne demande qu’à exploser. Il n’a encore rien gagné mais le Barça y croit durement et signe avec lui pour cinq ans, payés 3 millions d’euros la saison. Sa clause libératoire est alors fixée à 150 millions d’euros. L’Argentin n’ira pas jusqu’au terme, pour étendre une nouvelle fois son contrat, par deux fois consécutives : en 2007, pour un salaire porté à 7 millions d’euros, puis en 2008, pour 8,5 millions d’euros l’exercice. Proportionnellement à son salaire, la clause libératoire du joueur est relevée à 250 millions d’euros. Tout s’accélère encore, à l’issue de la saison 2008-2009, celle de tous les records du Barça de Guardiola, vainqueur du triplé championnat-Ligue des champions-Coupe d’Espagne. Messi est au top, il reçoit un nouveau bail de très longue durée, jusqu’en 2016 et franchit, pour la première fois, la barre des 10 millions d’euros la saison (10,50 M€). Puis 5 millions de plus, à 15,5 millions d’euros en 2012 pour l’extension la plus significative de sa carrière alors déjà bien chargée en titres et distinctions personnelles. […] À ce stade, Messi est lié aux Catalans jusqu’en 2018. […] Entre-temps, le quintuple Ballon d’Or a validé un nouveau contrat, actant une augmentation de son salaire de 15,5 à 22,8 millions d’euros, en gardant la même échéance, fixée à la fin de l’exercice 2017-2018.

Enfin, au dernier trimestre 2017, tout sourire, Leo et son président, Josep Maria Bartomeu, signaient un nouveau contrat pour un montant qui avoisinait, primes comprises, les 40 millions d’euros net d’impôts. Un record.

Mais en réalité le roi Leo n’a pas reçu une simple revalorisation. En janvier 2018, le site Mediapart, via les Football Leaks, a révélé l’histoire secrète des négociations du big boss avec son club depuis 2013. Et la famille Messi a su tirer profit du talent extraordinaire et reconnu du fiston pour faire monter les enchères. Cette année-là, le clan Messi cherche à faire évoluer à la hausse le salaire de celui qui est devenu le meilleur joueur du monde pour la quatrième fois en 2013. N’en déplaise à Cristiano, les dirigeants de son club du Real Madrid souhaitaient attirer coûte que coûte l’enfant prodige de Rosario. En fait, l’avocat des Messi s’est entretenu avec le Real pour discuter d’une proposition, pharaonique pour l’époque, de 23 millions d’euros de salaire. On l’a dit plus haut, CR7 n’a réussi à obtenir « que » 17 millions en 2013. On est loin des 23 promis à la Pulga. Pis, Lionel Messi aurait lui touché 20 millions de plus par an en guise de prime et n’aurait pas lâché 1 % de ses droits d’image rompant ainsi avec la tradition du Real, qui a d’ailleurs obligé Cristiano à en céder 40 %. Enfin, le Real était prêt à débourser les 250 millions de la clause libératoire du joueur. En somme, pour Messi tout était permis. Et même faire partir Cristiano en cas de signature du célèbre numéro 10. Le talent, vous dis-je, le talent…