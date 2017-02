Valérie Pécresse, une candidate capable de préserver la ligne libérale conservatrice de François Fillon en cas de retrait ?

Qui devrait remplacer François Fillon comme candidat de la droite et du centre ? Pris en étau entre une opinion publique désarçonnée et sa majorité rapide de la gâchette, François Filon semble devoir être "débranché" par le bureau politique des Républicains dans les heures qui viennent. Nous avons rarement vu pareil effondrement d’une candidature au terme d’une telle dynamique de campagne. Le manque d’éthique du candidat a pris le pas sur son projet, hélas le plus abouti et le plus ambitieux en lice.

Emmanuel Macron se frotte les mains. Est-il pour autant certain de se retrouver au second tour avec un électorat de plus en plus instable ? Les Français à l’exaspération montante pourraient être tentés de vouloir "renverser la table" en mai prochain, à l’image des Britanniques votant le Brexit ou des Américains élisant Donald Trump. Menace une vague de "dégagisme" pour reprendre le néologisme de Jean-Luc Mélenchon inspirée du "dégage" hurlé, dans la langue de Molière, par les manifestants du printemps arabe.

Je n’appartiens pas à ce parti que je juge, comme je l’ai écrit, coresponsable de la déliquescence actuelle de notre pays. Je me permets toutefois de donner un conseil de citoyen à ses dirigeants en train de jouer leur survie, les mêmes qui étaient certains de leur victoire il y a 3 semaines. Non par sympathie pour les Républicains-UDI – je n’en ai aucune – mais par crainte de voir accélérer le glissement vers la démagogie d’une extrême droite en pleine ascension, voire plus tard vers une révolution dont personne ne peut imaginer l’issue.

Le candidat des Républicains-UDI actuel, drapé dans sa robe austère de la rigueur réformatrice, a éliminé tous ses adversaires haut la main pour deux raisons principales. Le personnage était d’une probité sans équivoque, atout précieux dans une formation qui ressemble davantage à une quincaillerie qu’à un parti. Mais son projet était surtout le seul à fixer un cap clair et à porter une vision de notre pays à 5 ans. Ses réformes avaient l’ambition d’éviter les bricolages qui ne font qu’aggraver la situation pour s’attaquer au cœur des problèmes du pays.

Pour rebondir s’il est encore temps, il vous faut de toute urgence un candidat présentant ces deux qualités. Un candidat capable de porter l’alternance sans n’avoir jamais été soupçonné d’avoir "mis la main dans le pot de confiture", ni d’avoir été associé au système de prébendes remontant aux années Chirac. L’intégrité morale n’a jamais été autant primordiale depuis le Pénélopegate.

Votre candidat doit surtout, en priorité, conserver la ligne d’inspiration plutôt libérale portée par François Fillon, largement plébiscitée à la primaire du 27 novembre. La jeunesse et une forte ouverture du nouveau candidat "de remplacement" à la société civile constitueraient en outre un moyen de ringardiser les notables, symbolisant la volonté de la droite et du centre de se renouveler. Il faut, enfin, un guerrier capable de gagner des élections dans des circonstances difficiles.

Ces quatre points excluent Alain Juppé comme Nicolas Sarkozy, mais aussi les autres candidats à la primaire. Leur absence de projet consistant et leur sens trop aiguisé de la tambouille politicienne ont eu raison de leur crédibilité. Ils ne peuvent que passer leur tour. Au risque de vous surprendre, une seule personnalité "coche toutes les cases" : Valérie Pécresse.