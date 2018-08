Les vacances sont finies : voici comment éviter le coup de déprime

Atlantico : Certaines personnes souffrent d'une légère déprime au retour des vacances, et affrontent donc le retour au travail d'un mauvais pied. Le sentiment d'inconfort, une baisse d'appétit, ou encore une forme d'anxiété, autant de symptômes dont souffriraient les ex-vacanciers. Quels sont les fondements de ce blues post-vacances ? Cela peut-il révéler quelque chose chez les personnes atteintes ?

Catherine Berliet : Oui surtout si vous avez entre 25 et 40 ans, vous risquez de ressentir ce fameux syndrome du retour de vacances : un mal-être que 82,4% des français connaissent un jour ou l’autre dans leur vie, une sorte de coup de mou, une forme de spleen des temps modernes, qui vient insidieusement parasiter notre rentrée à nous, les adultes.

Si partir en vacances est une délivrance, en revenir peut devenir une souffrance. Vous remarquerez à quel point l’idée de ce retour peut déclencher en nous toute une cascade de maux psychiques et physiques, dont ceux que vous énumérez.

La perspective des vacances nous donne des ailes, et je vous rappelle l’énergie que nous sommes capables de déployer à la veille de la coupure estivale. Tout à la hâte d’en finir pour rejoindre l’éden que nous nous sommes promis, nous rivalisons d’ingéniosité, d’organisation et de méthode pour boucler coûte que coûte tous nos dossiers et nous en tirons une immense satisfaction. Partir à tout prix… S’évader du quotidien : promesse de délices à venir.

Revenir, c’est une autre histoire. L’idée de fermer la parenthèse idyllique que nous avons patiemment élaborée tout au long de l’année, nous apparait comme un changement douloureux à opérer. Revenir à notre routine et à nos automatismes suscite une perception anticipée d’une réalité parfois compliquée, stressante, voire menaçante.

Le fondement majeur de cet état intérieur empreint de crainte, réside dans la volonté de prolonger cette idée de paradis. Je me réfère à ce que disait Laborit (neurobiologiste, médecin, et philosophe ndlr), à savoir que "L’homme est doté d’un programme biologique de survie qui lui fait fuir le stress et rechercher en priorité le plaisir."

Les vacances sont associées à une rupture de rythme, à la détente, à l’absence de contraintes, mais aussi à l’écoute de nos besoins physiques et psychiques, de nos envies, et à l’accession aux plaisirs que nous nous refusons la plupart du temps, pour de multiples raisons : question de temps, question de moyens. C’est toujours la même histoire qui se joue entre le principe de réalité et le principe de plaisir, dualité si chère à Freud. Or vous le savez, c’est souvent le principe de plaisir qui l’emporte.

Aujourd’hui le monde du travail est un univers impitoyable, où il faut : faire nos preuves, nous mettre à l’épreuve, nous surpasser, et nous confronter pour exister. Autant d’efforts ou d’embûches qui nous confinent dans un système d’alerte permanent, facteur de stress et déclencheur d’appréhensions.