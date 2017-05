L’urgence d’un deuxième porte-avions pour la France

On prête au nouveau président français la volonté de mettre en oeuvre une diplomatie cohérente et claire, étayée par un appareil militaire renouvelé. Dans l’immédiat, le président français ne sera pas en mesure de déployer le Charles-de-Gaulle, cet instrument de souveraineté de premier ordre.

Antan, toute crise d’importance au Moyen-Orient ou ailleurs conduisait le Chef de l’Etat à afficher la place et le rôle de la France en déployant un groupe aéronaval. Avec une opération de maintenance du porte-avions de dix-huit mois, jusqu’en juillet 2018, sa latitude d’action est sérieusement amputée.

Certes, le Charles-de-Gaulle sortira considérablement renforcé de cet « arrêt technique majeur » et la possession d’un tel bâtiment place notre pays dans le club étroit des nations détentrices de capacités aéronavales.

Le problème réside dans l’inexistence d’un « sister ship » (bâtiment jumeau). En conséquence, la France ne dispose plus de la « permanence à la mer », ce qui réduit les options du Chef de l’Etat et l’autonomie stratégique nationale.

Il importe de comprendre en quoi le porte-avions constitue un moyen d’action exceptionnel. Cette base navale mobile et souveraine confère au pouvoir politique la capacité d’agir sans dépendre des contraintes diplomatiques et logistiques qui conditionnent l’emploi de la force armée à partir d’installations situées en territoire étranger. Sa puissance de feu peut assurer l’« entrée en premier » sur un théâtre d’opérations, puis renforcer la manœuvre terrestre, sans augmenter l’empreinte au sol.

Alors que l’émergence navale de nouvelles puissances traduit la volonté de remettre en cause la longue hégémonie occidentale sur l’« Océan mondial », la possession de porte-avions conditionne la maîtrise de l’élément maritime. En effet, la mise en œuvre d’un groupe aéronaval est déterminante dans l’action contre la flotte de combat adverse, l’aviation embarquée assurant une allonge en termes de renseignement et de frappe qui permet de surclasser l’ennemi.

Surtout, la présence d’un groupe aéronaval dans une zone du monde permet d’afficher son ambition politique et sa résolution, de tenir un rôle décisif au sein des alliances et coalitions, de peser dans la grande politique mondiale. A cet égard, le déplacement du porte-avions américain Carl Vinson et de son escorte vers la péninsule coréenne ainsi que le lancement par la Chine d’une deuxième plateforme de ce type soulignent l’importance géopolitique d’un tel outil de puissance.

En vérité, les guerres et conflits géopolitiques dans lesquels la France est engagée depuis de longues années ont démontré la grande valeur stratégique du Charles-de-Gaulle. Au cours de son deuxième cycle opérationnel, entre 2009 et 2016, les Rafale ont remplacé les Super Etendard et le porte-avions français embarque désormais une flotte capable de voler pendant plus de sept heures et de frapper des objectifs situés au-delà de 2000 kilomètres.