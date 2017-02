L'union de la gauche est un combat... et le bras de fer Hamon Mélenchon fait rage

Atlantico : En cas d'alliance entre Benoit Hamon et Jean-Luc Mélenchon, qui serait le plus susceptible de renoncer à sa candidature ?

Maud Guillaumin : Sachant que Benoit Hamon est le gagnant de la primaire de la gauche avec de très nombreux électeurs, que c'est le fruit de longues tractations, qu'il a réussi à s'entendre avec les Aubristes, certains de chez Valls et du côté d'Arnaud Montebourg, je ne vois pas comment il pourrait dire, "je me désiste derrière Jean-Luc Mélenchon".

Ce n'est pas possible.

Il ne faut pas oublier que pour la gauche Jean-Luc Mélenchon est celui qui a quitté et dénigre le parti. Si Benoit Hamon tend la main au candidat de la France Insoumise ce sera derrière le PS leader.

Quant à Jean-Luc Mélenchon, on a récemment pu voir que, selon lui, Benoit Hamon le singeait Il a récemment déclaré : "Il y a beaucoup de posture dans tout ça. Ça, ça sent quand même la combine". Je ne pense pas qu'il soit prêt à se retirer. D'ailleurs je pense que ni l'un ni l'autre ne se retirera malgré la demande de Yannick Jadot. Qu'il y ait des accords sur une éventualité de gouvernement commun au second tour en revanche je pense que c'est possible.

Statistiquement parlent on peut aussi se demander si cette alliance ne serait pas la seule chance de la gauche d'accéder au second tour des élections. Les regrets de 2002 retentissent encore aujourd'hui. Mais cette alliance ne sauverait pas la gauche pour autant. Il est encore trop tôt pour le dire. Nous vivons une présidentielle très atypique.

Quelles conséquences pour la gauche si une telle alliance venait à se créer?

Cela signifierait une gauche encore plus à gauche qu'elle ne l'est actuellement. Et est-ce ce que veulent vraiment les militants PS et ceux qui ont voté à la primaire ? Je ne crois pas. Certes ils ont élu Benoit Hamon, plus à gauche que ses concurrents, mais de là à franchir le pas et rejoindre Jean-Luc Mélenchon, plus virulent dans ses propos j'en doute. C'est un premier risque. L'autre risque c'est que beaucoup de gens au sein du Parti Socialiste se disent que Benoit Hamon est déjà trop à gauche (Benoit Cazeneuve par exemple a accepté de le soutenir parce qu'il était l'élu de la primaire) donc aller plus loin c'est improbable. Ça pourrait être des voix et des ralliements supplémentaires à Emmanuel Macron. Jean Luc Mélenchon se mettrait en grand danger s'il acceptait cette alliance. Le PS représente tout ce qu'il a critiqué pendant cinq ans ! Il y perdrait beaucoup. Je serai très étonnée qu'il s'allie à cette gauche qu'il juge trop libérale. Même si Benoit Hamon a certes un programme plus proche du sien, il reste un ancien ministre de François Hollande et ça le candidat de la France insoumise ne l'oublie pas.

Quels effets auraient une telle alliance sur la candidature globale ? Quelles sont les déperditions probables avec une fusion ? L'addition des candidats permet-elle vraiment une addition des électeurs ?

Maud Guillaumin : Tout dépend de l'alliance.