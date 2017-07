Ugo Bernalicis, le député Insoumis qui voulait supprimer la libre entreprise

Ugo Bernalicis a 28 ans. Il est fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, après une vie étudiante où il a multiplié les fonctions syndicales. Aujourd'hui, il professe une idéologie essentiellement fondée sur l'interdiction de l'initiative privée, comme le montre la vidéo ci-dessus

Ce futur bon client de la presse pour ses sorties lunaires mérite d'être suivi de près puisqu'il incarne à l'état quasi-pur la vision qu'un fonctionnaire sorti du syndicalisme étudiant communiste peut avoir sur la réalité: le service public (entendez par là l'utilisation sans contrôle de l'argent public), c'est forcément bien et égalitaire, même quand toutes les études montrent qu'il sert à fabriquer des inégalités. L'entreprise (entendez par là tout ce qui ne vit pas de subvention et a la prétention d'avoir une utilité sociale prouvée par des bénéfices), c'est forcément mal, et l'exploitation de l'homme par l'homme, et l'aliénation du travailleur.

Un prolétaire est forcément une victime de la société et un employeur forcément un délinquant, ou un suspect. Etc.

On suivra avec délectation les sorties tonitruantes de ce jeune garçon qui promet de renouveler en profondeur les idées françaises. Au passage, on notera qu'il est l'auteur du volet "sécurité" du programme de Jean-Luc Mélenchon.

Il illustre à merveille la haine que les Insoumis nourrissent pour toute forme d'initiative individuelle.