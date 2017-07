Turquie : quelle est désormais la meilleure attitude à adopter pour l'Europe face a un Erdogan toujours plus autoritaire ?

Atlantico : Sur fond de tensions entre Ankara et Berlin et dans un contexte de détérioration des relations entre la Turquie et l'Union européenne, une réunion de "dialogue politique à haut niveau" doit se tenir à Bruxelles avec la présence des ministres des Affaires étrangères et européennes turques. Mais quelle est la meilleure stratégie à adopter pour l'Union européenne et quels sont les rapports de force en présence ?

Michael Lambert : Déjà la surprise c'est que la Turquie vienne. On aurait pu penser qu'elle ne viendrait pas. Il faut se rappeler qu'Erdogan avait quitté le forum économique de Davos pour ne jamais y revenir à cause d'une question qui lui avait été mal posée.

Pour ce qui va être de la relation entre la Turquie et l'Union Européenne, on a d'un côté des Européens qui ont beaucoup d'intérêts économiques en Turquie.

Il faut rappeler que le premier pays exportateur en Turquie c'est l'Allemagne. Ca peut donc être un argument de pression. A la fois de la part de Berlin -qui s'il le veut peut sévir-, et également de la part de la Turquie -qui peut choisir de faire des embargos ou bloquer certains de produits-.

Il est difficile de dire qui va tirer avantage de cela. Il est vrai qu'il est possible de remplacer les voitures allemandes par des voitures japonaises. Et pour ce qui est de la population turc en Allemagne, elle ne sera jamais renvoyée. Donc ça peut être en argument de poids, un moyen de pression à l'intérieur de l'Allemagne avec la communauté turque, et un moyen de pression de la Turquie sur les importations.

On peut s'imaginer qu'il s'agit là d'un bon début pour des négociations même si cela s'apparente à un dialogue de sourd. Espérons que ça ne dérape pas trop. Mais de toute façon, les européens vont rester sur une ligne assez calme. Ils parleront éventuellement de plus de difficultés pour les Turcs de venir étudier, voyager… Mais Erdogan n'a pas spécialement envie que sa population aille en Europe.

Il y a aussi de partenariat qui est en train de se nouer avec la Russie : On avait déjà des Allemands qui se rendaient en Turquie mais ils ont diminué, notamment après l'annonce du ministre des affaires étrangères allemand qui demande à sa population d'éviter le pays. Ces touristes pourraient être compensés par des touristes russes. On voit également des rapprochements militaires avec l'achat de système antimissile S 400. La Turquie a bien dit qu'elle en achèterait alors qu'en tant que membre de l'OTAN évite généralement d'acheter matériel russe même si ce n'est pas une règle explicite.

Faut-il parler avec Erdogan pour essayer de le contrôler ou de le contenir ou faut-il assumer qu'il est impossible de s'entendre avec lui et se lancer dans un véritable rapport de force ? Peut-on imaginer une Europe unie contre la Turquie ?

Dialoguer avec lui sera difficile. Il est très colérique et il a sa vision des choses. Il faut un dialogue très très "soft". Je ne pense pas qu'il faille risquer une confrontation pour plusieurs raisons. L'une des raisons évidentes ce sont les réfugiés. La Turquie a beaucoup de réfugiés et n'aurait qu'à dire "allez-y" pour qu'un fort afflux de réfugiés se rendent en Europe. Deuxième problème, la Turquie est un pays limitrophe et beaucoup de turcs vivent en Europe.