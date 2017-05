"Tunnel" : sueurs très froides

CINEMA

TUNNEL

Corée du Sud. Couleur.

Drame de Kim Seong-Hun

Alors qu’il retourne chez lui pour fêter, auprès de sa femme Se-Hyun,

l’anniversaire de leur fille, Jung-Soo Lee, VRP chez Kia Motors, se

retrouve enseveli sous 180 mètres de roche suite à l’effondrement d’un

tunnel.

Le moment de sidération passé, il parvient à appeler les

secours et Se-Hyun avec son mobile.

Grâce au décompte des ventilateurs

d’aération, le chef des sauveteurs Dae-Kyung le repère, lui promet de

le sauver en 7 jours et lui donne quelques conseils de survie

(rationner l’eau qu’il avait, boire son urine au besoin, etc).

Alors qu’en surface on s’agite (visites ministérielles, patrons du tunnel)

et que les journalistes relayent les progrès des recherches, Jung-Soo

aménage son recoin, rassure sa femme, s’accroche à ses discussions

avec Dae Kyung.

On a découvert et apprécié Kim Seong-Hun au détour de son ironique

voire subversif Hard Day (2014).

Un accident mortel de la routeamenait un inspecteur de Police à vouloir se débarrasser d’un cadavre.Au passage, ce thriller irrésistible et angoissant vitriolait lacorruption policière.

Si on retrouve en filigrane le même souci de dénonciation de certaines

déviances de son pays (compétition à outrance, cynisme des

conglomérats, course à l’audience des media etc), le film est, sur le

plan formel comme sur le fond, plus conventionnel que le précédent et,

du même coup, accessible à un public plus large : histoire linéaire,

action, caractères archétypiques, critique politique et sociétale

adoucie, etc. Par là-même, le spectacle est d’une indéniable

efficacité.

Chacun ne peut que s’identifier à la victime, le montage parallèle est

particulièrement bien rendu et narquois entre ce qui se déroule sous

terre, avec un héros calme, confiant, obéissant et partageant

naturellement ses maigres ressources avec une rencontre inattendue… et

les gesticulations de la surface où les peurs, les égoïsmes, les

enjeux financiers vont anéantir toute notion d’humanité.

Le rythme ne flanche jamais sans que le réalisateur n’use d’artifices

narratifs de diversion (multiplier les pistes et rebondissements

surprise).

Mais plus que tout, l’impression d’oppression est redoutable. On se

surprend à plusieurs reprises à respirer profondément et tout

spectateur claustrophobe aura sa dose de suées ! Il faut sans doute

remonter à Buried (2010) pour ressentir avec autant d’acuité et

d’authenticité une telle sensation.

Plus anecdotique mais pas moins louable, Kim Seong-Hun a l’élégance de

nous épargner le pathos d’usage, notamment en tenant la petite Su-Jin,

fille du couple, à l’écart (ou presque) de l’histoire.

POINTS FAIBLES