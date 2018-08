Tunisie : des milliers de manifestantes contre l'égalité des femmes !

Dans "Le Médecin malgré lui", Sganarelle bat sa femme Martine. Arrive un voisin, Robert, qui s'interpose : "Holà, holà !". Martine lui donne un soufflet et lui lance : "Et s'il me plait à moi d'être battue ?".

On a joué Molière à Tunis. De tous les pays arabes, la Tunisie est le plus avancé, le plus ouvert, le plus démocratique. Restait encore en vigueur une loi coranique qui stipule qu'en cas d'héritage une femme touche moitié moins qu'un homme !

Le président tunisien, Beji Caïd Essebsi, a présenté un projet de loi pour la supprimer. Il s'attendait à des protestations d'hommes soucieux de conserver leur supériorité sur les femmes.

Eh bien ce sont les femmes, toutes voilées, qui ont manifesté pour défendre la loi coranique !

D'après un sondage, cité par Le Figaro, elles sont d ailleurs 57% à vouloir que soit respectée la charia. Une charia qui institue ad vitam aeternam leur infériorité. Toucher à la charia constitue en effet un blasphème : le Coran est incréé car écrit directement par Allah.

Pour inattendue qu'elle soit cette manifestation n'est pas tout à fait surprenante. Plus de mille ans de servitude ça créé des habitudes. Ca s'appelle la servitude volontaire.

L'esclave qui n'a jamais connu que l'esclavage n'imagine pas qu'il puisse en être autrement. Le détenu qui a passé la majeure partie de sa vie derrière les barreaux hésite à franchir les portes de la prison : dehors c'est l'inconnu et la liberté fait peur.

L'oiseau prisonnier dans sa cage y est bien : nourri et logé. Ouvrez la cage il ne s'envolera pas. Il y a en Tunisie, et ailleurs dans le monde musulman, des millions de femmes, à qui, comme à la Martine de Molière, il plait d'être battues. Concédons que, selon ce qu'on nous dit, toutes les civilisations se valent. C'est sans doute vrai. Mais il y en a qui sont préférables à d'autres....