Trumpleaks : pourquoi l’étalage des conversations entre Donald Trump et des chefs d’état est dangereuse pour la démocratie américaine

Atlantico : Dans son édition du 3 août, le Washington post a choisi de publier la retranscription intégrale d'une conversation entre Donald Trump et Enrique Pena Nieto, Président du Mexique. Un document ayant été obtenu par le grand quotidien américain, de source anonyme, mais ne pouvant provenir que de la Maison Blanche elle même. En quoi l'opposition à Donald Trump est elle en train de franchir un nouveau palier, pouvant se révéler dangereuse pour la crédibilité de l'administration elle même ?

Jean-Eric Branaa : Le moins que l’on puisse dire, c’est que le climat est particulièrement délétère aux Etats-Unis depuis l’accession de Donald Trump à la présidence.

Dans un tel climat, les fuites se sont multipliées, y compris en provenance de la Maison-Blanche elle-même. Ce phénomène a pris de l’ampleur et les journaux se sont empressés de publier les informations qui leur étaient communiquées, presque toujours sous couvert d’anonymat. A chaque fois, cela a fait les gros titres et la présidence a été décrédibilisée : la cyberattaque russe, le dossier salace sur le voyage de Trump à Moscou, le décret sur la torture, l’appel tumultueux avec Malcom Turnbull, la discussion de Michael Flynn avec les Russes à propos des sanctions, les fuites du FBI sur l’enquête russe, les informations classées top-secret transmises par Trump à des Russes, les mémo de Comey, la fin des opérations secrètes en Syrie par la CIA, les conversations de Jeff Session avec l’ambassadeur russe et, jeudi dernier, la publication des verbatim des conversations avec Pena Nieto et John Turnbull.

Il est très difficile de s’attaquer aux fuiteurs car près de 2 000 personnes travaillent à la Maison-Blanche, sans compter toutes celles et ceux qui travaillent dans les ministères et les agences de renseignements, comme le FBI ou la CIA. Cela représente une véritable force souterraine susceptible de fuiter. Pour Donald Trump, il y a là la preuve d’un Etat profond, qui veut s’attaquer aux fondations de sa présidence et mène une vendetta continue contre son action. Des élus influents se sont rangés sur cette même ligne et avertissent qu’il y a là un danger pour le pays, car les fuiteurs empêchent le travail de renseignement et pourraient même se rendre coupables de trahison. C’est ainsi l’avis de Bob Corker, le président de la commission du renseignement du Sénat ou de Lindsey Graham, un sénateur qui n’est pourtant pas connu pour être particulièrement tendre avec Donald Trump. Le débat s’est donc ouvert dans le pays pour savoir si ces fuites sont juste « gênantes » pour l’administration ou si elles sont « illégales » et mettent en danger le pays.

Le ministre de la justice a été personnellement mis en cause par Donald Trump pour son incapacité à stopper ce phénomène. Pourtant, les enquêtes se sont bien multipliées et quatre personnes ont déjà été inculpées pour avoir fait des révélations à la presse. Jeff Sessions a annoncé un nouveau plan qui prévoit d’intensifier encore les recherches avec la création d’une unité spéciale au sein du FBI et même d’assigner les organes de presse à comparaître afin de les obliger à révéler leurs sources. Il a ainsi pénétré un autre domaine sensible : celui de la liberté de la presse et a déclenché une nouvelle inquiétude très vive chez les journalistes.