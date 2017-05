Trump attendu aux quatre tournants du G7

On connaît les trois chiffres du G7 : 7 pays, 10% de la population mondiale et le tiers de son PIB. On connaît aussi son cérémonial et ses codes, avec cette fois son lot de nouveautés (4 bizuths, dont Donald Trump !), donc d’interrogations. Si tout a été fait pour arrondir les angles lors des réunions antérieures des ministres (finances, affaires étrangères, santé, travail…), les sujets les plus ardus, notamment ceux des échanges internationaux et du climat ont été gardés. Ils seront soumis à l’arbitrage des « grands chefs ».

On verra donc.

Donald Trump sera la grande vedette de la réunion, non seulement par le PIB de son pays, mais pour voir comment il « accommode » aux plus grandes démocraties (Allemagne avec Angela Merkel, Canada avec Justin Trudeau, France avec Emmanuel Macron, Italie avec Paolo Gentiloni, Japon avec Shinzo Abe, Royaume-Uni avec Theresa May, Union Européenne avec Jean-Claude Juncker et Donald-Tusk) ses projets de campagne et ses idées actuelles.

En six sessions, tout devrait être abordé : international et sécurité (2 sessions), croissance, échanges et climat (1 session), l’Afrique (avec ses invités, pour une session), problèmes généraux (migrations, sécurité alimentaire et inégalité hommes/femmes en une session), plus une session sur le fonctionnement même du G7. Quelle efficacité !

En fait, ce G7 sera attendu à quatre tournants, avec Donald Trump.

Tournant 1 : la sécurité. Ce même mot cache une quadruple montée des périls. D’abord, tous les membres du G7 (et pas eux seulement bien sûr) ont subi des attaques terroristes, en liaison avec le « terrorisme islamique ». Les sources de ces attaques sont directes et multiples, mais au-delà des origines géographiques directes (Lybie, Irak, Tunisie, Maroc et Algérie pour la plupart des attaques), la question se pose aussi des bases arrière : le salafisme vient d’Arabie saoudite (point récemment oublié par Donald Trump) et d’Iran (point récemment souligné par Donald Trump). C’est ensuite la montée des tensions en Asie, avec la Corée du Nord, mais aussi en mer de Chine, avec la politique plus assurée de la Chine, d’autant qu’il semble que les Etats-Unis se retirent, au moins un peu, du théâtre de ces opérations. Puis vient la montée des tensions en Europe, avec une Russie plus agressive et plus liée à la Turquie, au moment où il semble que les Etats-Unis se retirent, au moins un peu, de l’Otan. Ceci sans oublier les cyberattaques ! De plus en plus de tensions diverses, violentes et efficaces nous entourent. Comment réagir si l’on veut défendre la croissance, par quelles structures, quels équipements, quels échanges et quels moyens ? Et avec quels moyens et messages supplémentaires « si » l’on veut soutenir, aussi, les droits de l’homme ? Peut-on faire l’un sans l’autre ? La realpolitik sera au menu, et Donald Trump devra préciser ses positions.