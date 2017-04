Trump annonce une méga réforme fiscale : 2000 milliards de dollars de baisse d’impôts. Mais il cherche encore une majorité pour la voter...

Le budget de la formation en continue est équivalent à celui de la Défense nationale... et pourtant, chômage et emplois non-pourvus continuent à cohabiter en France. Il est donc urgent de rationaliser notre approche de la formation.

Alors que le candidat d'En Marche doit se rendre à l'usine Whirlpool, le député et président du PCD mets en garde contre le positionnement d'Emmanuel Macron, cette tentation du "tout libéral et du tout marchand".

A l'instar des couples qui restent ensemble à cause des gosses, les Républicains s'efforcent de continuer à partager le même toit jusqu'au 2ème tour des législatives, c'est à dire le 18 juin prochain.

Avec "Aurore", Blandine Lenoir nous propose, hors des clichés habituels sur les générations, un film intelligent et vrai, drôle et touchant, sur les femmes d'aujourd'hui. Un petit régal.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Trump propose "la plus grande baisse d'impôt de l'histoire"

Gironde: une femme tuée à coups de marteau, un suspect mis en examen et écroué

Événements importants des semaines 17 et 18 du 27.04.2017 au 06.05.2017

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Ce projet fiscal est d’une ampleur colossale. Les spécialistes finances du Congrès ont déjà chiffré à 2 000 milliards de dollars le montant des recettes en moins. On sait en effet qu’un point de baisse d’impôts réduit les rentrées fiscales de 100 milliards . Comme Trump coupe de 20 points, le manque à percevoir atteint les 2000 milliards. Et avant que l’activité espérée génère de quoi compenser cette perte,Trump aura sans doute quitté la maison Blanche. En attendant cet hypothétique impact, les républicains ne savent pas comment seront financées ces pertes abyssales.

Le cahier des charges est simple : il s’agit de ramener le taux d’imposition des entreprises de 35% à 15%. Donald Trump n’a pas imaginé de hausse de recettes pour compenser ce manque à gagner pour l’Etat et c’est bien là où le dossier va devenir compliqué pour lui.

Il a annoncé cet agenda par un tweet, ce qui a surpris son propre ministre des Finances, Steven Menuhin, et son conseiller àl’économie, Gary Cohn, qui n’‘avaient pas été prévenus au préalable. Pas plus que les dirigeants du parti républicain.

Pour toutes ces raisons, Donald Trump a donc décidé d’accélérer la réforme fiscale et ensuite d’annoncer son programme de dépenses d’infrastructures.

Jusqu’au fameux mur qu’il voulait construire à la frontière avec le Mexique et qu’il ne parvient pas à financer. Devant toutes ces reculades, l’opinion publique américaine se partage entre la déception et le sarcasme.

Ensuite les premiers décrets qu’il a signés et qui, de façon spectaculaire, devaient mettre en place une réforme de la politique migratoire en refermant les frontières, ont été retoqués par la justice américaine et combattus par beaucoup d’entreprises qui ont besoin dans leur fonctionnement d’une immigration nombreuse mais choisie.

Donald Trump veut taper d’autant plus fort que son bilan des 100 premiers jours est plutôt mince. Donald Trump n’a pratiquement rien fait de ce qu‘il avait promis de faire pendant sa campagne électorale. Il a été en permanence confrontéà la réalité des marchés et du fonctionnement du système.

Donald Trump voit grand et veut taper fort avec une méga réforme fiscale qui ne porterait pas seulement sur les entreprises mais aussi sur les particuliers. Son projet consisterait, comme il l’avait promis pendant la campagne, à réduire massivement de 35% à 15% le taux d’imposition des sociétés. Soit une facture de 2000 milliards de dollars. Autant dire que pour l’instant, il n’a aucune majorité pour voter l’ouverture d’un tel chantier.

