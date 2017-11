Très cultivé, très intelligent, mais plus abscons, tu meurs !

LU PAR CHRISTINE GELIOT-LALLOUR

LIVRE

Où en sommes-nous ?

Une esquisse de l’histoire humaine

d'Emmanuel Todd

Editions du Seuil

Les systèmes familiaux -la famille nucléaire, la famille souche, la famille communautaire, exogames ou endogames et leurs diverses variantes- sont à la base de sa vision de l’histoire et expliqueraient les différences de développement sur tous les plans: héritage, sexualité, systèmes politiques, éducation, protection des enfants et des anciens, mariages, inégalités, liberté, ouverture ou racisme etc.

POINTS FORTS

- 1) Un réservoir richissime d’informations sur l’histoire, l’économie, la famille depuis 100 000 ans et sur la totalité du globe. Emmanuel Todd témoigne d’une immense culture, d’une immense mémoire et d’une énergie prodigieuse. Ses sources sont scientifiquement assurées.

- 2) Quelques thèmes actuels parlants : une vision intéressante de la Russie, critiquée par le monde anglo-saxon et l’Europe, et qui pourtant fait d’énormes progrès sous la férule exigeante de Poutine ; une autre, de la Chine que l’Occident accueille à bras ouverts pour raisons économiques malgré son système dictatorial, et les résultats moins probants de sa politique ; une démonstration montrant que la démocratie ne réalise pas l’égalité qu’elle prône, et que les systèmes plus aristocratiques sont parfois moins méprisants vis-à-vis des classes défavorisées ; enfin, Emmanuel Todd souligne de façon convaincante les inconvénients du libéralisme à tout crin régnant en Occident

POINTS FAIBLES

- 1) Emmanuel Todd prend en compte tant d’éléments, allant et venant d’un millénaire à l’autre, d’un continent à l’autre, qu’on en a le tournis. La complexité de son analyse est vertigineuse. La conduite de l’ouvrage est très acrobatique à suivre, la synthèse, trop difficile.

- 2) Il a des partis-pris, ses postulats à lui: le rôle déterminant des systèmes familiaux dans la constitution et l'évolution des phénomènes et discours collectifs de grande échelle mais il n’aborde pas ou à peine l’éclatement actuel des familles dans nos sociétés occidentales ; et puis son idée de religion « zombie », de nucléaire zombie etc … Pour lire Todd, il faut être un expert en « Toddologie ».

- 3) Il s’arrête fort peu sur le présent.

- 4) Pas une gâterie pour le lecteur, pas une anecdote, pas une trace d’humour. Il n’est pas là pour ça, mais quand même !