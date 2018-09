Traiter moins lourdement mais plus efficacement est certainement la plus grande avancée dans la lutte contre le cancer

Atlantico : Un article du Washington Post retrace les évolutions de la lutte contre le cancer. Dans ce dernier, des cancérologues racontent l'approche un temps utilisée qui consistait à prescrire des traitements les plus lourds possibles pour être sûr d'annihiler les cellules cancéreuses qu'importe le type de cancer ou son stade de développement. Est-ce que cette approche a longtemps été en vigueur ? Notamment en France ? Quelles étaient les conséquences pour les patients ?

L'époque de "pas de guérison sans la chirurgie"

Stéphane Gayet : Le cancer ou tumeur maligne reste dans le sens commun la maladie la pire qui soit, la maladie qui détruit, fait souffrir et tue, cela de façon inexorable.

Pendant de longues années en effet, pour les médecins et chirurgiens soignant des personnes atteintes de cancer, l'objectif primordial était de les garder en vie. Atteindre cet objectif était synonyme de victoire, quelles qu'étaient les souffrances, les mutilations, les séquelles et les incapacités qui résultaient des traitements surtout chirurgicaux, mais aussi médicaux que l'on pratiquait. On a longtemps distingué en cancérologie – cela reste le cas, mais de façon moins binaire – les traitements à visée curative (qui ont pour objectif d'éradiquer le cancer) des traitements à visée palliative (qui ont pour but d'améliorer la tolérance du cancer et de son retentissement sur l'ensemble du corps). Longtemps, la chirurgie a été considérée comme le seul traitement vraiment curatif, donc capable de mettre fin à un cancer. C'est l'époque de ces interventions chirurgicales tellement mutilantes que l'on cachait plus ou moins au cancéreux ce que serait son état lors de son réveil de l'opération : l'exentération pelvienne, notamment, était assez effroyable ; elle consistait à retirer la totalité des organes se trouvant dans le bas ventre ou petit bassin (vessie, prostate, utérus, rectum…) avec ensuite une vie qui n'en était plus une. Cette période s'est prolongée jusqu'au début des années 1980. Il existait bien sûr déjà les méthodes complémentaires que sont la radiothérapie et la chimiothérapie anticancéreuse, mais on considérait qu'une prise en charge cancérologique ne pouvait pas être curative en dehors de la chirurgie, excepté les cancers dits non solides que sont les tumeurs malignes des cellules du sang ou des cellules lymphocytaires (leucémies et lymphomes malins). Mais il faut aussi parler des séquelles des chimiothérapies et surtout des radiothérapies alors mal maîtrisées et pour lesquelles on avait volontiers la main lourde, contribuant ainsi largement à une détérioration parfois majeure de la qualité de vie restante (brûlures, névralgies, gênes fonctionnelles et même incapacités, œdèmes, hémorragies…).

La classification des cancers et ses incessantes évolutions

En dehors de l'organe atteint, on a su très tôt classifier les cancers en fonction de leur taille (de T0 à T4) ; de leur envahissement des ganglions lymphatiques (de N0 à N3, de l'anglais node qui signifie ganglion) ; ainsi que de leur envahissement métastatique d'organes situés à distance de la tumeur (de M0 à M1). Ce sont les trois critères de la classification en stades dite classification TNM qui est essentiellement macroscopique (ce qui se constate grâce aux examens d'imagerie médicale et lors de l'intervention chirurgicale). Très tôt également, on a su classifier les cancers en fonction de leur aspect lors d'un examen au microscope optique. On a ainsi été capable visuellement de distinguer les cellules malignes tout particulièrement agressives (correspondant à un fort mauvais pronostic) des cellules malignes au contraire assez peu agressives (meilleur pronostic). C'est le principe de la classification en grades.

Mais longtemps, cette classification en stades TNM et en grades cytologiques a servi plus à déterminer le pronostic (les chances de guérison) qu'à adapter la thérapeutique. Car c'était toujours le principe de "pas de guérison sans chirurgie". Certes, en fonction du stade et du grade, on décidait ou non d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie en complément de la chirurgie, mais ce n'était pas souvent avec réelle conviction et il y avait peu de consensus. C'est surtout au cours des années 1990 que des progrès considérables ont été réalisés en cancérologie, grâce au développement exceptionnel des méthodes et des techniques de biologie moléculaire et d'immunologie qui est la conséquence de la révolution numérique. On est donc passé successivement en cancérologie, au cours du XXe siècle d'abord par une époque macroscopique, puis une époque microscopique, pour en arriver aujourd'hui à une époque moléculaire. Cet essor formidable de la cancérologie a entraîné et continue à entraîner des modifications successives et complexes de la classification des cancers.