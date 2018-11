25 ans après son entrée en vigueur, le sombre bilan du traité de Maastricht

Nous sommes au tout début des années 80 au Kremlin, réunion houleuse au Politburo. Les récoltes sont une nouvelle fois catastrophiques, il va falloir importer du blé américain pour passer l’hiver ; chacun y va de sa théorie. L’idéologue du Parti y voit le sous-produit d’une dégradation de la motivation des travailleurs, par manque de travail politique dans les cellules rurales. Un gros malin flaire un complot de la CIA ou du Vatican. Un autre met en avant les difficultés logistiques depuis 1976, un autre ose évoquer l’échec des réformes depuis le début des années Brejnev, le plus hardi de la bande fait remonter ça au stalinisme.

Quand une petite voix intervient au bout de la table, celle d’un suppléant peu connu, un certain Gorbatchev : « camarades, je crois que les débuts des difficultés de l’agriculture soviétique remontent à… 1917 ». Silence gêné dans la salle. C’est le début de la fin pour l’URSS. Je crois que nous en sommes à peu près là pour l’euro, sauf que nous n’avons pas encore eu notre Gorbatchev : on pense de plus en plus haut et on dit de moins en moins tout bas que nos difficultés monétaires remontent au fond à… Maastricht.

Je vous parle d’un temps que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaitre… Tout allait plutôt bien en Europe à l’époque : les perspectives de croissance étaient deux fois plus fortes qu’aujourd’hui, l’inflation était déjà vaincue mais à 3%/an il en restait assez pour ne pas tomber en japonisation, les populations européennes désiraient coopérer sans cesse davantage et on parlait de divisions blindées franco-allemandes, les anglais se rapprochaient du vieux continent (ils sont d’ailleurs signataires de Maastricht, et n’ont été exclus du SME que par la Bundesbank), les populistes ne faisaient des voix aux élections qu’en France, Ariane IV piquait des parts de marché à la NASA, les performances boursières étaient grosso modo alignées sur celles des USA, la Commission européenne multipliait les initiatives grandioses (alors qu’aujourd’hui elle hésite entre une EDP, procédure pour déficit excessif, et une SDP, procédure de déviation significative du déficit, pour 15 milliards « en trop » en l’Italie), bref il n’y avait pas le feu au lac, et on peut avancer sans trop s’aventurer que, sans Maastricht, le processus européen aurait continué son beau parcours des années 80 ; un cours résolument libéral mais dans le respect des nations souveraines, dans la veine du programme Erasmus par exemple.

Et puis… « on » (surtout Francisque Mitterrand) a décidé de créer l’euro. Maastricht, c’est cela, essentiellement, puisque la citoyenneté européenne était une blague, et la « politique extérieure et de sécurité commune » n’en parlons pas (quand on n’est pas capable d’infliger une bonne raclée à des miliciens qui au même moment massacrent et violent à une heure de là). Il n’y a jamais eu trois piliers mais un seul, de même qu’il n’y a qu’un pilier et non trois dans la pseudo union bancaire : la supervision BCE. Et si jamais quelque chose un jour était bien une solution à la recherche d’un problème, c’était bien la création de l’euro… et, bien entendu, cette solution a amené son propre lot de problèmes. Car, avec un régime de changes fixes, les petits problèmes deviennent de gros problèmes, jusqu’à ce que l’on ne veuille plus payer le prix, et le système implose…

La vision des eurocrates était au contraire que l’euro fortifierait le marché unique, et que la BCE serait compétente car à l’écart des pressions ; et, pour finir de rassurer les allemands (qui n’auraient JAMAIS accepté de passer à l’euro si on leur avait posé la question), on ajouta le pacte de stabilité, un dispositif vachement bien pensé sur un coin de table par des BAC moins 4 en macroéconomie. Souvenez-vous en particulier que les fondateurs français de l’euro vers 1991 étaient des soixantuitards et des anciens du PSU : pour ces gens là, tout est politique ou doit le devenir. Des difficultés apparaitront, certes, braves gens, peut-être, qui forceront logiquement (?) à une Union encore plus étroite, et puis, après nous, le déluge. Par une de ces ruses que l’Histoire secrète avec malice, ils désiraient une Europe politique et parisienne, ils préparaient une Europe dépolitisée et francfortoise. De nos jours, les mêmes se plaignent de la montée des populistes avec des larmes de crocodiles dans les yeux, après avoir crée un système où il ne sert pratiquement plus à rien de voter : car il est vain de prétendre tenter de maîtriser quelque chose quand on ne peut plus agir ni sur le budget au delà de 20 milliards, ni sur le taux de change, ni désormais sur les banques, ni sur les taux d’intérêt, et qu’au final les marchés financiers se moquent de vous en accordant plus d’importance au moindre stagiaire de la BCE qu’à un ministre de grand pays (je bosse depuis bientôt 11 ans dans une salle de marché : je peux vous certifier que nos élus ne font plus bouger une traitre ligne sur un écran Bloomberg depuis fort longtemps ; on sait bien qui commande en zone euro, on est payés pour cela).

A force d’échecs retentissants, on est passé des formules donquichottesques (l’euro qui supplantera le dollar, l’Europe de la connaissance, le plein emploi, la mort inéluctable de la City, l’îlot de stabilité, j’en passe) au Terminus des prétentieux. Il y a bien encore quelques officines de propagande, mais elles font de plus en plus penser à Goebbels defendant la retraite des “glorieuses armées nazies qui choisissent de se regrouper 30 kilomètres plus près de notre belle capitale".

Comment cela fonctionne-t-il encore aujourd’hui ? Par la peur et la culpabilité. Surtout par la peur.

Les coûts économiques et financiers du démantellement moléculaire de l’euro sont avancés pour faire peur ; ils font peur (à raison) aux petits épargnants, mais ils ne font pas vraiment peur à nos élites, pour plusieurs raisons : 1/ elles sont hedgées, pas concernées ou diversifiées ; Jean-Claude Trichet répète sa cesse : « La crise de la monnaie euro n’a jamais eu lieu » : on voit qu’il n’est pas investisseur en zone euro, sinon il saurait le ridicule de cette assertion…, 2/ elles ont mis en place Areva en France et l’arrêt du nucléaire en Allemagne, bref tout un tas de choses dispendieuses, c’est dire si elles se moquent des conséquences pécuniaires concrètes, que de toute façon elles ne paieront pas. Les vrais soucis, pour elles, ce sont les coûts politiques, de délégitimation, de crédibilité. Du capital réputationnel a été investit sur l’euro, leur capital, et c’est ce qui les empêche encore à ce jour de retourner leur veste.

Lorsqu’une erreur est d’importance faible, l’idée vient de la corriger, mais quand elle est démesurée, ce n’est presque plus concevable. Pourtant, au coût (incertain) de la sortie de la zone euro, il faudrait comparer le coût (certain) d’un maintien : l’usine à gaz des petites concessions et un jour des transferts, du côté allemand, un marasme déflationniste sans fin et une perte de souveraineté totale, pour les autres nations. On commence à entendre cette petite musique de plus en plus près des cercles de pouvoir.

On disait, dans les années 90, à propos de l’euro : coûts macroéconomiques, gains microéconomiques. Mais c’était une novlangue destine à cacher une réalité plus triviale : coûts pour l’économie domestique, les bas revenus, les gens peu mobiles ; gains pour les nomades et les insiders. Que l’on ne s’étonne pas alors des vagues populistes ultérieures. Cette année, un des rares économistes nobélisables favorable à l’euro a plaidé pour une renationalisation de la politique budgétaire, qu’il considère essentielle pour endiguer la vague populiste européenne. Ambiance.