Les TPE gagneront-elles ou perdront-elles avec les ordonnances du gouvernement?

L'OCDE vient de publier une étude sur les liens entre les baisses d'impôts sur les sociétés et les hausses d'impôts pour les particuliers. Faute d'une baisse des dépenses publiques, la France devra suivre la même politique. L'OCDE estime que la baisse de l'impôt sur les sociétés équivaut à 0,8 point de PIB entre 2007 et 2014. La fiscalité des particuliers n'aurait augmenté que de 0,4 point de PIB dans le même temps.

L'OCDE vient de rendre un rapport qui montre une fois de plus les grandes différences entre l'Allemagne et la France.

Alors qu'ils devraient être unis, les pays du Moyen-Orient peinent à trouver une entente pour combattre l'Etat Islamique. Une difficulté en partie due à la confrontation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et qui ne va pas s'améliorer suite aux attentats de mercredi...

Toujours plus centrale dans l'évolution de notre économie, la Banque Centrale européenne est le champ de bataille qui oppose un Mario Draghi de plus en plus esseulé à une Allemagne de plus en plus hégémonique.