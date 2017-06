Toutes ces raisons pour lesquelles la crise de la productivité des économies développées pourrait bien être un trompe-l’œil

Atlantico : Cette proposition des économistes Fatih Guvenen, Raymond Mataloni, Dylan Rassier et Kim Ruhl peut elle expliquer la baisse de productivité de nos économies ? Quels sont les enjeux de cette proposition ?

Sarah Guillou : Rappelons que le ralentissement de la croissance de la productivité est partagé par quasiment tous les pays industrialisés et qu’il signifie que la capacité des facteurs de production (hommes et machines) à générer une unité de valeur ajoutée ne s’améliore pas ou très peu, et ce alors même que les progrès technologiques devraient augmenter l’efficience productive. L’étude à laquelle vous faîtes référence apporte un éclairage supplémentaire en ce qu’elle intègre la globalisation et le rôle des multinationales dans l’histoire.

La thèse des auteurs part du constat que les firmes multinationales ont gagné en aptitude à localiser la richesse qu’elle crée au gré des avantages fiscaux. Cette aptitude à manier leur comptabilité consolidée sans considération de leur pays d’origine mais en arbitrant entre les différentes localisations peut conduire à déconnecter le lieu de la création de la valeur du lieu de la comptabilisation de la valeur. Prenons Google, l’entreprise s’arrange en toute légalité pour localiser son chiffre d’affaires en dehors de France afin d’échapper à sa fiscalité.

Il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas de considérer que les revenus d’une multinationale générés à l’étranger devraient être réaffecter au PIB du pays de son siège social. Non, il s’agit de revenus générés sur un territoire, utilisant donc ses infrastructures, son éducation, ses institutions, mais qui seront mis au compte de la production d’un autre pays. Cela se réalise soit en minorant la valeur ajoutée par des consommations intermédiaires en provenance de filiales à des prix de transfert élevé ; soit en affectant les revenus d’une activité spécifique à une entreprise située dans un havre fiscal.

Ces comportements sont accentués pour les entreprises de haute technologie qui génèrent beaucoup de revenus de la propriété intellectuelle dont l’intangibilité du fait générateur rend la territorialisation plus souple. Or, technologie et globalisation vont souvent de paire alors même que ce sont ces entreprises de haute technologie qui sont les moteurs des gains de productivité.

Si la valeur créée utilise bien les facteurs de production domestique mais est comptabilisée ailleurs, alors la productivité domestique sera sous-évaluée : on compte les facteurs mais pas la valeur ajoutée. La proportion de valeur ajoutée des multinationales (qui sont de grandes contributrices au PIB national) qui est comptabilisée en dehors du pays où les facteurs de production ont été utilisés, va déterminer le degré de sous-estimation de la productivité dans le pays.