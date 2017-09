Tout sur les séries à ne pas rater cette rentrée

Atlatico : Qui dit rentrée dit également rentrée des séries. Quelles sont celles qui suscitent le plus d'attente, tant en matière de nouvelles séries que de suites ?

Allan Blanvillain : Pour les suites, je pense qu'il y en a deux qui sont particulièrement attendues. D'abord "Narcos" qui a repris vendredi dernier déjà sur Netflix. Avec du gros changement en perspective et cela fait plaisir de voir que la firme continue ses séries car elle a beaucoup fait parler d'elle pour sa tendance à les stopper brutalement. Il y a, toujours sur Netflix "Stranger Things" saison 2. La première avait beaucoup fait parler d'elle et cette reprise devrait répondre à des questions que l'on se pose toujours.

"The Walking Dead" est également attendu pour sa saison 8 mais elle est attendue au tournant car elle n'a plus le droit à l'erreur. Il est intéressant de voir que même si la série s'essouffle les spectateurs reviennent à chaque fois. Peut-être par habitude et volonté de simplement voir la fin. Ils ont promis d'accélérer le rythme et franchement, c'est à espérer.

Du côté des nouveautés il y a chez HBO "The Deuce" avec James Franco qui pour le coup incarne deux jumeaux qui évoluent dans les années 70 sur fond de montée de l'industrie du porno new-yorkaise. Tout est réuni pour faire une excellente série qui permet à HBO de se renouveler après la fin de "Game of Thrones". Chez Marvel et Netflix on peut citer le "Punisher" qui devrait arriver en novembre. C'est certainement la licence la plus attendue qui porte les espoirs des fans et des spectateurs car la firme rachetée par DIsney a eu tendance à décevoir les fans de comics, chaque nouvelle adaptation faisant généralement moins bien que la précédente.

Dernière nouveauté que je suis obligé de citer, "MindHunter" qui débarquera en octobre sur Netflix. David Fincher revient aux commandes d'une série. Quand on sait que la dernière fois, cela a donné "House of Cards", il est normal d'être impatient...

Comment expliquer cet attrait grandissant pour ce format ?

Pour moi il y a deux causes. D'abord la quantité, avec la multiplicité des plateformes qui existent dorénavant. Les gens ont de plus en plus accès aux séries. La consommation de ce format est facilitée alors qu'à l'époque, il fallait attendre la trilogie du samedi sur M6.

Et il y a la qualité. Les séries sont de plus en plus qualitatives. Ils ont de plus en plus de moyens on peut le voir avec "Game of Thrones" par exemple, les scénarios sont vraiment conçus par de grandes plumes et on voit bien que même les grands réalisateurs et acteurs de cinéma partent à la conquête du petit écran. Et la quantité fait que lorsque l'on veut se démarquer, il faut être meilleur que les autres au risque de vite faire un "flop". Même dans le domaine des séries, il y a cette concurrence qui fait qu'il faut sortir de grands noms, de grands scénarios sinon il va être difficile de sortir du lot. L'épisode pilote a aujourd'hui 10 fois plus d'importance qu'il y a 20 ans et au final c'est tant mieux pour le spectateur.