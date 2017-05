"Tout ce que j'ai fait est cassé et abîmé" : au-delà du blues de Martine Aubry, qu'ont vraiment raté les politiques du monde d'avant EM ?

Atlantico : Qu'est-ce que la déclaration très pessimiste de Martine Aubry dans La voix du Nord dit de la société et des idéaux qu'elle considère comme perdus et cassés par la présidence d'Emmanuel Macron ? Derrière cette impression qu'ont raté les politiques de la génération de Aubry ?

Hervé Favre : Je crois que c'est une amertume qui ne date pas d'aujourd'hui. Cela avait déjà commencé sous le quinquennat de François Hollande. C'est elle qui avait eu les mots les plus durs à l'égard de l'ancien Président dans une fameuse tribune de février 2016. Je crois qu'on n'a rien trouvé de plus violent en tant qu'attaque, que ce soit sur la déchéance de nationalité, sur la question des migrants puis la réforme du travail. Et même si elle ne s'est jamais définie comme une frondeuse, elle était quand même largement de leur bord.

Elle constate que sa vision politique n'est pas celle suivie par son camp. Et avec Emmanuel Macron aujourd'hui – dont elle a pu dire tout le bien dont elle pensait pendant une conférence de presse – elle exprime son raz-le-bol. La loi Macron avec le travail du dimanche auquel elle est complètement opposée... elle exprime par cette amertume son total désaccord.

Mais cela traduit aussi une amertume sur le plan local. Elle avait obtenu un accord passé avec François Hollande lui-même qui assurait la première circonscription lilloise à son dauphin François Lamy débarqué de l'Essonne au grand dam des socialistes lillois. Il se retrouve face au référent d'Emmanuel Macron dans le Nord – donc pas n'importe qui – dans une circonscription comptant 23 candidats inscrits... Bref la situation est extrêmement compliquée. Et comme Aubry veut faire de Lamy son successeur à la mairie de Lille, elle ne peut le voir perdre sa circonscription – qui est historiquement socialiste, celle de Pierre Mauroy. L'amertume est totale : elle a perdu la communauté urbaine avec la perte de Roubaix et Tourcoing. Elle a perdu la fédération du Nord. C'est comme si tout s'effondrait autour d'elle.

Virginie Martin : Les organisations partisanes ont certainement échoué à mettre en place une sorte de démocratie interne. Cela parait le plus important de faire en sorte que les partis puissent être ouverts pour pouvoir travailler avec plus de gens, pour que les militants soient plus entendus... Le Parti socialiste a beaucoup essayé de le faire, mais cela paraissait un peu artificiel. Cela a engendré énormément de frustrations. Nicolas Sarkozy a effectué quelque chose d'assez similaire à droite, mais ces initiatives n'ont jamais abouti.

Ensuite, il faut noter le manque d'innovation politique (et donc de courage politique) de peur de perdre un bout de pouvoir dans la bataille. En marche ! connait déjà cela aujourd'hui, en créant une coalition anticipée afin de capter les votes de la droite libérale. Le problème c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Cette présidentielle le confirme et est une catastrophe du point de vue du choc de légitimité du Président actuel. 25% d'abstention, plus de 10% de blanc et de nul : c'est du jamais vu, ce niveau de défiance. On en arrive là aujourd'hui et si cette génération d'Aubry a manqué à ses devoirs sur ses points, En Marche lui emboite le pas.