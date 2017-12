Tout le monde connaît Charles Martel et Poitiers... mais beaucoup moins connue est la suite de l'histoire

Trop souvent, l’histoire connue s’arrête à la bataille de Poitiers, sans soupçonner que les affrontements avec les musulmans ont duré encore de longues décennies. Pouvait-il en être autrement quand on sait que Narbonne est toujours sous domination musulmane depuis 719? Elle est même la capitale d’une région islamique appelée la Gaule gothique, une des cinq régions de l’Espagne musulmane, presque un califat, même si elle n’avait pas une totale autonomie par rapport au pouvoir central.

À la mort de Charles Martel en 741, la tradition franque joue pleinement: le royaume est divisé entre les fils.

L’aîné, Carloman, devient maire du palais de l’Austrasie, et Pépin, dit Pépin le Bref en raison de sa petite taille, maire du palais de la Neustrie avec, dans son escarcelle, la Bourgogne et la Provence. Dans la mémoire collective, Pépin le Bref reste surtout le père de Charlemagne, qui naquit de son union avec Berthe de Laon plus connue sous le nom de Berthe au grand pied.

Carloman, retiré dans un monastère du mont Cassin en 747, laisse reprendre l’Austrasie à Pépin, qui réunit donc les deux territoires, comme son père l’avait fait avant lui. Le trône royal mérovingien est vacant depuis la mort de Thierry IV en 737 et le restera pendant sept ans, pour bien montrer le peu de poids de la fonction. Comme les actes officiels étaient datés de l’année du règne, durant toute cette période, les documents seront datés de 737, et ce, durant sept années. En 743, Childéric devient le dernier roi mérovingien, roi des Francs, d’Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne. Il reste encore un roi de paille, laissant tout le pouvoir aux maires du palais. Mais ce qui devait arriver arriva : quelques années avant sa mort, il est obligé de céder son trône à Pépin et termine sa vie, lui aussi, dans un monastère.

La dynastie des Carolingiens accède désormais au trône des Francs en 751 avec le couronnement de Pépin le Bref. Il est oint de l’huile sacrée, le saint chrême de Clovis. Il endosse le rôle de défenseur de l’Église, en scellant un accord avec le pape, qui vient le couronner une seconde fois en 754. Ce dernier lui confirme la grâce divine (et surtout la possibilité de créer une nouvelle dynastie), et Pépin soutient les états pontificaux. Premier roi très-chrétien, fils aîné de l’Église (c’est la France qui sera qualifiée au xixe siècle de fille aînée de l’Église1 ), il va devoir affronter les Lombards, afin d’assurer la sécurité et l’indépendance de Rome, pour le compte du pape Étienne II.

S’il se soucie d’étendre son influence sur le monde chrétien, il doit également se préoccuper des zones où l’islam est encore présent. Il doit protéger son royaume des incursions des Sarrasins. Leur base étant Narbonne, il faut reconquérir jusqu’aux Pyrénées, et faire de la chaîne montagneuse la frontière naturelle avec l’Andalousie musulmane. Heureusement, Pépin va être servi par les circonstances: le califat est soumis à de nombreux troubles intérieurs, en particulier une opposition entre Berbères ou Maures et Arabes, tant en Andalousie qu’en Afrique du Nord. Le calife Hicham doit affronter une révolte dramatique qui fait des centaines de milliers de morts.