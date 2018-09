Tout le monde connaît son âge chronologique... mais savez-vous calculer votre âge biologique ?

Votre âge chronologique est déterminé par votre date de naissance et n’évolue que dans un sens, toujours le même: il augmente. Il n’est que le reflet du temps qui passe. C’est un marqueur passif, un peu comme le compteur kilométrique de votre automobile. Il n’est pas corrélé avec votre état physiologique ou votre Capital santé. Vous pouvez avoir 50 ans et être déjà malade (et parfois sans le savoir), ou avoir 70 ans et être en pleine forme.

Votre âge physiologique, au contraire, correspond à une évaluation scientifique de vos systèmes physiologiques. Il permet ainsi de mettre en évidence leur dégradation au cours du vieillissement ou leur amélioration, autorisant à valider scientifiquement, au-delà de votre ressenti, l’efficacité concrète ou non de vos actions.

Normalement, à 20 ans, tout fonctionne bien dans votre organisme. Vos artères sont souples, vous avez une bonne capacité respiratoire, vos reins sont en bon état de marche, vos muscles sont forts, vos os sont solides, etc. Mais c’est également à partir de 20 ans que vos différents systèmes physiologiques commencent à s’altérer. D’abord lentement, puis de plus en plus rapidement. À 50 ans, vous pouvez avoir les artères d’une personne de 40 ans, ou au contraire celles d’une personne de 60 ans, voire plus. Et si à 50 ans, vous avez la rigidité artérielle d’une personne de 65 ans, votre risque d’avoir une maladie cardio-vasculaire correspond à celui d’une personne de 65 ans et non de 50, qui est pourtant votre âge chronologique. Il est donc essentiel de connaître votre âge physiologique pour agir.

L’âge physiologique peut se calculer pour l’ensemble des systèmes qui nous composent (cardio-respiratoire, pulmonaire, osseux, immunitaire...). On a donc la possibilité de déterminer, pour une personne d’un âge donné, son âge physiologique réel. Au-delà du simple constat de votre état, cette mesure est très instructive à plus d’un titre. Elle va permettre, si vous la renouvelez, par exemple, tous les ans, de voir comment vous évoluez physiologiquement. Vous pouvez vieillir comme tout le monde, mais également plus vite ou plus lentement. Or, plus votre âge physiologique dépasse votre âge chronologique, plus vous vieillissez vite. En d’autres termes, plus vous êtes vieux par rapport à votre âge chronologique, plus vous allez vieillir vite: c’est la double peine ! Mais la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez également inverser la tendance.

Extrait tiré de Bien vieillir sans médicaments, de Christophe de Jaeger, Cherche Midi, 2018.