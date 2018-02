"Tout ce dont je ne me souviens pas" : Où JHK va-t-il chercher tout ça?

- Les situations sont rocambolesques, inattendues et traitées avec un certain humour. Mais où Jonas Hassen Khemiri va-t-il chercher tout cela ?

Ou plutôt deux:- Page 41 : "Qui décide de ce qui est important et de ce qui est superflu ? Tout ce que je sais, c'est que plus je raconte des détails sur lui, plus j'ai l'impression d'en omettre d'autres."- Page 199 : "Ce qu'il y a d'étrange, ce n'est pas que Samuel veuille aider, c'est plutôt qu'il n'y ait pas plus de gens qui le fassent."

L'AUTEUR

Né en 1978 d'un père tunisien et d'une mère suédoise, Jonas Hassen Khemiri a grandi entre Stockholm, Paris et New-York mais n'écrit ses ouvrages qu'en suédois.

C'est un écrivain et homme de théâtre extrêmement apprécié par ses pairs, couvert de récompenses autant pour ses livres que pour ses pièces. "Montecore" a reçu le prix du meilleur roman en 2007. "J'appelle mes frères", son précédent livre, est paru chez Actes Sud en 2014.