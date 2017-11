Tous un peu coupables : y-a-t-il vraiment en France une culture du viol comme le dénonce Marlène Schiappa ?

Atlantico : Comment peut on interpréter cette notion de "culture du viol" ? N'y a t il pas une forme de glissement entre cette notion de "culture du viol" et une autre situation qui serait celle d'une culture du "silence"qui pourrait également être le fait des familles ?

Peggy Sastre : Je suis assez affligée que Marlène Schiappa ait fait usage de cette formule qui n'a à ce jour aucune caractérisation claire et non contradictoire. Ce faisant, elle envoie peut-être un signe à sa communauté féministe de troisième ou quatrième vague – « youhou, j'ai les mêmes grigris que vous ! » –, mais elle ne fait rien ni pour circonscrire un problème, ni par définition pour le régler. Après, bon, c'est la même Secrétaire d’État qui, il y a quelques mois et concernant l'épisiotomie, nous expliquait que ce n'était pas au gouvernement de dire « la réalité des chiffres », donc je suppose que cela procède de la même « logique ».

Pour les féministes qui exploitent la formule, « la culture du viol » se dévoilerait par exemple dans la « banalisation » sociale du viol et des violences sexuelles en général. Or c'est totalement faux. Notamment, les auteurs de violences sexuelles sont surreprésentés dans le système pénal. Ainsi, depuis 1973, la population carcérale enfermée pour des motifs sexuels est passée de 5% à plus de 20%. Avec les États-Unis, la France est l’un des pays les plus répressifs au monde en la matière. Les détenus enfermés pour des motifs sexuels passent aussi plus de temps en prison que les autres et souvent dans des conditions des plus pénibles – on sait comment les « pointeurs » y sont les parias des parias. Contrairement au principe de proportionnalité de la peine et du crime, les atteintes au sexe sont autant voire davantage punies que les atteintes à la vie. Dès lors, loin de « banaliser » les violences sexuelles, nos sociétés les répriment très durement selon un régime d’exception, encadré par un arsenal législatif dont la sévérité n'a cessé de s’intensifier ces dernières décennies au bénéfice d’un large consensus droite-gauche, similaire à celui que l'on retrouve dans la population. C'est aussi (et entre autres) pour cela que les plaintes pour violences sexuelles sont si difficiles à judiciariser – pourquoi elles débouchent si rarement sur des procès et des condamnations. Cette réalité est conforme à l'un des piliers de l’État de droit, voulant qu'il soit plus grave de condamner un innocent que de laisser libre un coupable – lorsqu'on a affaire à des violences sexuelles, les risques individuels et sociaux d'une erreur judiciaire sont d'autant plus élevés, raison pour laquelle les juges exigent une solidité exceptionnelle des dossiers avant de décider de poursuites. Mais cela ne veut pas dire qu'ils s'en tamponnent, c'est l'exact inverse.